香口膠提取DNA　美警破40年前姦殺懸案

綜合報道，1980年1月15日， 19歲女大生Barbara Mae Tucker正前往參加社區學院的晚間課程，隔天就被其他學生發現她陳屍在校園停車場附近。根據目擊者描述，當天看到她從校內一處茂密的樹林中跑出來，她曾經揮手似乎在引起人們注意，接著一名男子和她一起進入校園，惟礙於罪證不足，令事件成為懸案。

疑犯一級謀殺罪名成立 6 月判刑

直到2021年，維珍尼亞州州一間DNA分析室Parabon NanoLabs的系譜學家，鑑定出遺體上的DNA，和住在俄勒岡州波特蘭郊區的60歲男子Robert Plympton有關聯，於是警員開始對Robert進行監視，有一次收集到他隨意吐在地上的一塊香口膠帶回鑑證。結果發現從香口膠中提取的DNA，與Barbara屍體上提取的DNA匹配，於是警方拘捕Robert，並控以一級謀殺、二級謀殺和一級強姦，共3項罪名，Robert一直否認。

俄勒岡州蒙諾瑪縣地方檢察官辦公室周一(18日)表示，法官判Robert一級謀殺罪成立，將在6月17日判刑，不過，由於法醫僅驗出死因是遭性侵後毆打致死，而Robert又沒有性犯罪前科，因此難以認定Barbara是在生前還是死後遭到侵犯。