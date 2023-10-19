莎莉蛋糕Sara Lee52年歷史 香港人集體回憶母企陷破產管理尋白武士

來自澳洲的莎莉蛋糕有可能要跟大家告別。(網上圖片)

「莎莉，多謝你！」，相信不少香港人都對這句廣告歌印象深刻，來自澳洲的莎莉蛋糕是上一代的童年回憶。可惜，這款蛋糕有可能要跟大家告別，「莎莉蛋糕」的母企、在澳洲經營52年的冷凍甜品公司「Sara Lee」近日宣布進入破產管理階段，正尋找買家出售業務。

外媒報道，FTI Consulting公司的Vaughan Strawbridge、Kathryn Evans和Joseph Hansell已於10月17日被任命為「Sara Lee」的自願管理人，期望可以透過出售或重組業務來維持企業營運。