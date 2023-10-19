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國際
2023-10-19 14:29:17

莎莉蛋糕Sara Lee52年歷史 香港人集體回憶母企陷破產管理尋白武士

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來自澳洲的莎莉蛋糕有可能要跟大家告別。(網上圖片)

來自澳洲的莎莉蛋糕有可能要跟大家告別。(網上圖片)

「莎莉，多謝你！」，相信不少香港人都對這句廣告歌印象深刻，來自澳洲的莎莉蛋糕是上一代的童年回憶。可惜，這款蛋糕有可能要跟大家告別，「莎莉蛋糕」的母企、在澳洲經營52年的冷凍甜品公司「Sara Lee」近日宣布進入破產管理階段，正尋找買家出售業務。

外媒報道，FTI Consulting公司的Vaughan StrawbridgeKathryn EvansJoseph Hansell已於1017日被任命為「Sara Lee」的自願管理人，期望可以透過出售或重組業務來維持企業營運。

來自澳洲的莎莉蛋糕有可能要跟大家告別。(網上圖片) 來自澳洲的莎莉蛋糕有可能要跟大家告別。(網上圖片) 「莎莉，多謝你！」，相信不少香港人都對這句廣告歌印象深刻。(廣告截圖) 「Sara Lee」公司於1971年成立，公司名字源自品牌創辦人Charles Lubin的寶貝女Sara Lee Lubin。(網上圖片) 「Sara Lee」公司於1971年成立，公司名字源自品牌創辦人Charles Lubin的寶貝女Sara Lee Lubin。(網上圖片)

名字源自創辦人寶貝女

Sara Lee」公司於1971年在新南威爾斯州成立，公司名字源自品牌創辦人Charles Lubin的寶貝女Sara Lee Lubin，希望每件產品都像她一樣美麗、完美。公司主要生產甜品糕點，產品包括冷凍芝士蛋糕、批類、麵包和雪糕等，採用優質、純正的原料而馳名，深受各地尤其亞洲地區的歡迎。惟「Sara Lee」在過去一年面對高昂的營運成本及供應鏈問題，位於新南威爾士州的廠房目前有200名員工。

Vaughan Strawbridge相信，不少公司都對收購「Sara Lee」有極大興趣，希望可以盡快取得成果。有員工希望公司能得到拯救，保住收入之餘，亦能繼續生產受歡迎的「Sara Lee」產品。

 

1988年廣告: 莎莉蛋糕 (♫莎莉多謝你)

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