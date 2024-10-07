香港出發中國籍建築工日本扮捉蟲非禮摸胸　相隔數月再入境福岡被捕(有片)

一名中國籍自稱建築工人的33歲男子張偉雄，在上周五（4日）入境福岡時被拘捕。日本警視廳指，該名男子在今年6月時，被指在東京的淺草一個商店街內，聲稱女子身上有蟲，而觸摸一名20多歲日本女子的胸部。
根據日本媒體報道，被捕男子周五從香港國際機場飛往福岡旅遊，在機場被警察拘捕。據警視廳指，張在今年6月7日與女友以旅遊為目的入境，並在6月9日的夜晚，在淺草新仲見世商店街，用不純正的日語，向一名回家途中的20多歲女子表示：「有蟲，你背上有蟲」。並裝作為女子「捉蟲」而觸碰女子的胸部。張在犯案之後一日就離開日本回國。
不過直到上周五(4日)，張男又從福岡準備入境，調查人員表示張否認犯案，並稱「我不記得了」。而警視廳表示，在男子犯案當日，在淺草附近地區也收到同類型事件的報案，正在調查當中是否有關連。警方又透露，他們在事後搜查路上的閉路電視，鎖定張男涉案。
入境處周六指未接獲港人求助
根據本地記錄，在2020年亦有一名同名同姓的男子在本地涉及多宗非禮及盜竊罪被捕，在2021年4月被判囚2年9個月，而犯案手法十分相似。《am730》上周六(5日)曾向入境處查詢，入境處表示就有關報道，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐福岡總領事館了解情況，包括涉案人士身份等，並會繼續與公署及總領事館保持緊密聯繫，密切留意事態發展。入境處當時指，未有接獲港人求助。