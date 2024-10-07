香港出發中國籍建築工日本扮捉蟲非禮摸胸　相隔數月再入境福岡被捕(有片)

一名由香港出發的33歲中國籍男子5日在福岡機場被捕，他涉嫌在6月於東京街頭「胸襲」一名夜歸女子。(影片截圖)

一名中國籍自稱建築工人的33歲男子張偉雄，在上周五（4日）入境福岡時被拘捕。日本警視廳指，該名男子在今年6月時，被指在東京的淺草一個商店街內，聲稱女子身上有蟲，而觸摸一名20多歲日本女子的胸部。

根據日本媒體報道，被捕男子周五從香港國際機場飛往福岡旅遊，在機場被警察拘捕。據警視廳指，張在今年6月7日與女友以旅遊為目的入境，並在6月9日的夜晚，在淺草新仲見世商店街，用不純正的日語，向一名回家途中的20多歲女子表示：「有蟲，你背上有蟲」。並裝作為女子「捉蟲」而觸碰女子的胸部。張在犯案之後一日就離開日本回國。

