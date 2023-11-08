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國際
2023-11-08 15:05:01

香港珠寶商洛杉磯公路遇「撞車黨」 4匪光天化日搶劫(有片)

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香港珠寶商洛杉磯公路遇「撞車黨」，有目擊者下車拍下搶掠情況。(影片截圖)

香港珠寶商洛杉磯公路遇「撞車黨」，有目擊者下車拍下搶掠情況。(影片截圖)

美國《洛杉磯時報》報道，一名香港珠寶商上月在美國加州一條高速公路駕車期間遇上「撞車黨」，被4名歹徒光天化日下搶走一批珠寶，期間高舉雙臂跪地，他在遇劫翌日已離開美國，至於4人仍然在逃。

香港珠寶商洛杉磯公路遇「撞車黨」(影片截圖) 香港珠寶商洛杉磯公路遇「撞車黨」，有目擊者下車拍下搶掠情況。(影片截圖) 香港珠寶商洛杉磯公路遇「撞車黨」，有目擊者下車拍下搶掠情況。(影片截圖) 香港珠寶商洛杉磯公路遇「撞車黨」(影片截圖) 香港珠寶商洛杉磯公路遇「撞車黨」，有目擊者下車拍下搶掠情況。(影片截圖) 香港珠寶商洛杉磯公路遇「撞車黨」(影片截圖) 香港珠寶商洛杉磯公路遇「撞車黨」(影片截圖) 香港珠寶商洛杉磯公路遇「撞車黨」，有目擊者下車拍下搶掠情況。(影片截圖) 香港珠寶商洛杉磯公路遇「撞車黨」，有目擊者下車拍下搶掠情況。(影片截圖) 香港珠寶商洛杉磯公路遇「撞車黨」，劫匪隨後換乘一架早在旁邊等待的白色雪佛蘭房車逃走。(影片截圖) 香港珠寶商洛杉磯公路遇「撞車黨」，劫匪隨後換乘一架早在旁邊等待的白色雪佛蘭房車逃走。(影片截圖)

遇劫翌日已離美

事件在上月24日下午1時半發生，當時在10號州際公路加州段、近洛杉磯阿靈頓大街，當時一架黑色Dodge客貨車刻意撞向一架Alfa Romeo房車令對方撞上路邊山坡，影片顯示，4名身穿深色衫、戴口罩的男子跳下客貨車，手持鐵撬及槌子衝向冒煙的房車掠奪貨物，一名華人面孔的司機高舉雙臂跪地。一架福特野馬亦被波及撞到，期間有目擊者下車拍下搶掠情況。劫匪隨後換乘一架早在旁邊接應的白色雪佛蘭房車逃走。

加州公路巡邏隊相信是劫匪故意製造車禍，目標是車上一批珠寶，涉事人士至今仍然在逃。至於受害者是一名香港珠寶商，遇劫翌日已離開美國。

 

 

 

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