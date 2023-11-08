香港珠寶商洛杉磯公路遇「撞車黨」 4匪光天化日搶劫(有片)

美國《洛杉磯時報》報道，一名香港珠寶商上月在美國加州一條高速公路駕車期間遇上「撞車黨」，被4名歹徒光天化日下搶走一批珠寶，期間高舉雙臂跪地，他在遇劫翌日已離開美國，至於4人仍然在逃。

Beyond Brazen:

USA. 10 Freeway Los Angeles - Thieves in two cars chased a man causing him to crash along the shoulder. Armed men then loot his car while the victim keeps his hands up.

This happened between Crenshaw and Arlington. pic.twitter.com/YjSPrEoQPR — Dane (@UltraDane) October 26, 2023 VIDEO SHOWS THIEVES ROBBING DRIVER AFTER ‘INTENTIONALLY’ CAUSING CRASH ON 10 FREEWAY IN SOUTH LA.



With the amounts of illegals they letting in, the soft on crime policies, endless amounts of hard drugs coming in through the border, its time to make some real plans.



STAY SAFE,… pic.twitter.com/TyiQJQjg9t — 👑💥 Serenity 💥👑 (@polishprincessh) November 2, 2023

遇劫翌日已離美 事件在上月24日下午1時半發生，當時在10號州際公路加州段、近洛杉磯阿靈頓大街，當時一架黑色Dodge客貨車刻意撞向一架Alfa Romeo房車令對方撞上路邊山坡，影片顯示，4名身穿深色衫、戴口罩的男子跳下客貨車，手持鐵撬及槌子衝向冒煙的房車掠奪貨物，一名華人面孔的司機高舉雙臂跪地。一架福特野馬亦被波及撞到，期間有目擊者下車拍下搶掠情況。劫匪隨後換乘一架早在旁邊接應的白色雪佛蘭房車逃走。