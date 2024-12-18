香港飛台北登2024全球最熱門航線　載客量達678萬

2024年全球最熱門航線排行榜出爐，其中「香港-台北」航線竟然高居航線榜首，今年載客量就將近700萬人。
國際航空數據分析平台OAG於17日公布「2024全球10大最繁忙航線」。其中，「香港飛台北」航線奪下冠軍，全年載客量達到了678萬1577人，恢復疫情以來受歡迎水平。事實上該航線於2019年也曾登上榜首，2023年則排名第三。
兩地相近航程僅1小時45分鐘
《CNN》報道中，也推敲「香港飛台北」航線受歡迎的理由，猜測是兩地的地理位置相近、商旅需求強勁加上疫情後跨境需求大增所致。
據悉，「香港飛台北」為短程航線，航程僅1小時又45分鐘。分析因具便利性，因此吸引了大批的商務人士及觀光旅客，加上兩地緊密的經濟及人員聯繫，讓探親需求穩定增長，也讓航班需求逐漸增加。但這條航線的客運量，仍比疫情前高峰少15%。
7條熱門航線位於亞太區
綜觀「2024全球10大最繁忙航線」當中，有7條航線都位於亞太區，也反映亞太區旅行在新冠疫情後逐漸復甦。這七條除了香港飛台北，分別為首爾仁川飛東京成田（541萬人）、吉隆坡飛新加坡（538萬人）、首爾仁川飛大阪（498萬人）、曼谷飛香港（420萬人）、雅加達飛新加坡（407萬人）及曼谷飛新加坡（403萬人）。
其餘為第二名的埃及開羅飛沙特阿拉伯吉達（547萬人）、第六名的杜拜飛沙國首都利雅德，以及第十名的紐約甘迺迪機場飛倫敦希斯路機場（401萬人）。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章