香港飛台北登2024全球最熱門航線　載客量達678萬

2024年全球最熱門航線排行榜出爐，其中「香港-台北」航線竟然高居航線榜首，今年載客量就將近700萬人。

國際航空數據分析平台OAG於17日公布「2024全球10大最繁忙航線」。其中，「香港飛台北」航線奪下冠軍，全年載客量達到了678萬1577人，恢復疫情以來受歡迎水平。事實上該航線於2019年也曾登上榜首，2023年則排名第三。

兩地相近航程僅1小時45分鐘

《CNN》報道中，也推敲「香港飛台北」航線受歡迎的理由，猜測是兩地的地理位置相近、商旅需求強勁加上疫情後跨境需求大增所致。

據悉，「香港飛台北」為短程航線，航程僅1小時又45分鐘。分析因具便利性，因此吸引了大批的商務人士及觀光旅客，加上兩地緊密的經濟及人員聯繫，讓探親需求穩定增長，也讓航班需求逐漸增加。但這條航線的客運量，仍比疫情前高峰少15%。