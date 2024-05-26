香港飛台北 遊客打包飛機餐燒味雙拼入境 被罰5萬 一文睇清有乜常見食品禁帶｜網上熱話

去台灣旅行入境除要申請入台證外，也要注意有很多物品禁止攜帶入境。一名由本港前往台灣的印尼籍遊客，入境時被檢疫犬發現行李內有違禁品，但並非一般人想像的毒品之類，而是港人常吃的「燒臘雙拼」。該遊客最終被罰款20萬台幣(約4.9萬港元)，但因交不出罰款，而被遣返。 肉類入境｜涉事旅客打包飛機餐出事 農業部動植物防疫檢疫署桃園分署表示，該名印尼籍遊客於上月30日從香港飛往台灣，在桃園機場被檢疫犬「舉報」，相關人員檢查後發現事主的手提行李內有餐盒，裡面是有雞肉和豬肉的「燒味雙拼」，調查後得知是事主打包的「飛機餐」。

署方強調，無論是飛機或郵輪上的餐點也算「境外產品」，故亦受到檢疫規定限制，提醒民眾切物隨意把飛機餐打包。據報該名遊客因交不出20萬台幣，須由移民署將他遣返。 肉類入境｜多國均禁或限制肉乾等肉類入境 其實桃園機場的入境路線上，沿路已設置告示牌，展示「經常誤攜入境」的違規食品，入境人士應多加注意，把握在進入「綠線區」之前的最後機會，丟棄有關物品，就不會受罰。事實上，全球多個國家及地區都禁止旅客帶肉類入境，包括日本、澳洲及新西蘭等，而歐盟及美國等亦有限制。

台灣有關部門的提示︰

台灣入境｜入境台灣動植物類違禁產品 根據台灣農業部動植物防疫檢疫署，以下產品無論是手提抑或寄艙，均不得入境︰ ．鮮果實（如水果類、瓜果類、檳榔等）。

．土壤、附著土壤之植物、植物產品或其他物品。

．有害生物或活昆蟲：如病原微生物、蚱蜢、甲蟲、兜蟲(獨角仙)、鍬形蟲等。

．被列為禁止輸入疫區的寄主植物或其產品。

．被列為禁止輸入的須檢疫動物及動物產品(例如來自近3年發生非洲豬瘟國家之豬肉及豬肉製品等)。

台灣入境｜肉乾臘腸雞仔餅含肉杏仁餅禁帶 具體例子包括︰豬、牛、羊、鹿、雞、鴨、鵝、馬、驢等肉類及加工製品。據台北海關當局指，旅客常見的違規品有︰肉乾、香腸、臘腸、鳳爪、燕皮、雞仔餅、含肉類成分的杏仁餅、含肉類成分的月餅、沒吃完的飛機餐、含肉類成分的鳳凰卷、燒餅、肉鬆餅、肉鬆蛋捲、牛肉包、粽、火鍋湯底、含肉寵物食品、溫泉蛋、雞皮、燒肉便當、生人參、熱狗及血腸等。農業部動植物防疫檢疫署表示，「幾乎所有禽畜肉類及加工品都不能攜帶或網購入境台灣」。因此旅客最好索性甚麼肉類都不帶為妙。

此外，未全熟的蛋、鮮奶、內臟、血液；未加工的骨骼、角、毛皮及羽毛等動物產品，亦不得入境。署方指，旅客有時會忘記某些產品屬動物產品而放在行李內，提醒旅客務必仔細檢查。 台灣入境｜新鮮未經處理植物蔬菜水果禁帶 植物方面，無論是一整棵植物，抑或部分根、莖、葉、花、果實及種子，「只要是生鮮、未經加工或具有發芽能力的，都在管制範圍裡」，例如多肉植物、空氣草、人參、蓮藕、蕃薯、竹筍、椰菜、芥菜、鮮花、蕃茄及青瓜等。