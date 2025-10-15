香港9月遊日人數繼續雙位跌幅　低過疫情前

日本國家旅遊局（JNTO）今日（15日）公布9月份的旅客數字。全月有326.68萬人次的外國遊客到訪日本，是9月份的歷史高位，也是9月首次破300萬。而今年首9個月訪日遊客已超過3,000萬人次，是有紀錄以來最快。不過香港成為統計中唯一下跌的市場，而且9月訪日港人僅14.95萬人次，較去年同期跌12.2%，比疫情前的2019年同月還要低。
日本每月公布的遊客數字，今年繼續屢創新高。在上月訪日的外國遊客估算為326.68萬人次，比去年同一月份上升13.7%，是有紀錄以來首次9月份遊客突破300萬人次。而今年截至9月份，外國旅客共有31,650,500人次，同時也是有紀錄以來最快超過3,000萬大關。報告表示，9月份是暑假結束後遊日需求回落的時期，加上東亞地區受到颱風影響而令航班取消。不過東亞地區包括中國內地及台灣，還有東南亞等的旅客仍佔最多。當中中國旅客估計有77.55萬人次，較去年同月上升18.9％，是9月份最多的訪日遊客市場，未有受「九一八事變」的紀念日影響。
然而報告中計算的所有地區，只有香港在上月錄得下跌。上月遊日港人估算只有149,500人次，比去年下跌12.2%，而與2019年同月155,927人次也有所下滑。報告指是因為同時期的遊日需求下跌，以及颱風塔巴及樺加沙，令航班取消。同時又指出，因應今年中秋在10月初而非去年的9月中，亦令遊日港人數字下跌，而報告未有再提及之前的地震傳聞影響。而全年本港遊日人次首9個月為182.27萬人次，較去年同期下跌7.6%。