馬來西亞以涉LGBT為由 突擊搜查Swatch門市沒收彩虹錶

美聯社報道，Swatch表示，內政部官員本月13日、14日在馬來西亞全國突擊搜查多間商場的Swatch門市，以「具有LGBT(同性戀、雙性戀、跨性別)含意」為由沒收相關手錶。

Swatch：如何沒收天上的彩虹？

Swatch集團行政總裁海克(Nick Hayek Jr.)在聲明中表示：「我們強烈反對此一傳遞愛與和平訊息的彩虹手錶系列對人有害(的指控)……相反地，Swatch長期以來提倡快樂人生的正面訊息，這與政治無關。我們不知道內政部監管及執法部門要如何沒收每年出現在馬來西亞天空的數千道美麗自然彩虹。」

馬來西亞內政部長納蘇琛(Saifuddin Nasution)回應美聯社查詢稱，他先等完整報告出來才作評論。

Swatch表示，公司已恢復售賣「驕傲系列」手錶，法務部門亦正研究這次查扣事件。

同志權益組織抨擊

同志權益組織Jejaka批評沒收手錶一事，稱當局不寬容的程度令人深感不安，呼籲政府推動接受和理解的文化，而不是打壓和歧視，「這不只是彩虹手錶，而是關於尊重多元、言論自由，以及最重要的愛。」

馬來西亞多數人口信奉伊斯蘭教，同性戀在當地被視為犯罪，可依伊斯蘭法律處以鞭刑，針對男性之間的性行為，可依殖民時期的民法判監20年。

英國知名樂隊Coldplay預定今年11月在馬來西亞舉行演唱會，在野政黨「泛馬回教黨」近期公開批評該樂隊支持LGBT運動。