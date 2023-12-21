馬來西亞女歌手許佳玲 婚前與狂迷食飯後遭捅8刀亡今日出殯 行兇原因是感情糾紛(更新)

馬來西亞周一(18日)發生駭人命案，準備結婚的27歲華裔女歌手許佳玲，勉為其難與一名死纏兩年的44歲男狂迷共晉午餐，離開餐廳後被對方連捅8刀身亡，事後有人更將遺體搬上車回家。警方接獲報案後於3小時內逮捕該名狂迷，及發現許佳玲的遺體，死者今日(21日)舉殯。
多人路過「沒發現兇手搬遺體」
事件發生於當日下午2時，許佳玲前往巴生峇遥丁宜一處商業區與該名狂迷在餐廳碰面。兩人用餐結束便一同離開餐廳取車，沒想到此時該名狂迷突發難持刀狂捅許佳玲，導致她當場喪命，之後狂迷還將許佳玲的遺體用汽車載回家。
警方隨即接獲報案，之後在3小時內逮捕該名狂迷，同時在車中副駕駛座發現許佳玲的遺體。警方發現案發當下雖然沒有人目擊過程，但狂迷搬運許佳玲的遺體到汽車過程中有3名路人經過，但他們並沒有特別留意情況。許被搬運上車後，路面也遺留血跡，此時正好有另外一輛汽車經過，但司機沒有注意到血跡。法醫昨天解剖，認為直插心臟刀傷是許佳玲的死因。
許佳玲未婚夫「多希望只是一場玩笑」
許佳玲的23歲未婚夫表示，兩人在星期日一起拍了婚紗照，女友對下月能挑選結婚照感興奮，如今卻陰陽永隔。他曾聽許佳玲提及該名狂迷通過餐廳駐唱活動認識她，並追求了兩年，女方一直回避及拒絕對方，惟對方一直未肯罷休，許佳玲勉為其難答應與其午餐，不料釀成悲劇，「我當下多希望只是一場玩笑」他無法接受這噩耗，稱「已經哭到沒有眼淚了，真的很心痛」。而許佳玲的弟弟也出文道︰「大姊一路走好，下輩子再做你的弟弟。」他補充指希望大家還家姐清白︰「請大家不要相信網上言論，讓大姊可以安心地出殯。」
▼兇徒拖屍影片曝光▼
疑兇曾追求許佳玲2年
12月20日，馬來西亞警方證實行兇殺人動機是「感情糾紛」，許佳玲的弟弟許偉祥指疑犯是許佳玲駐唱地點常客，曾追求死者2年不果，初時沒有來往，後來工作上有聯繫，但沒有私交。今日X流傳出死者被拖回車內副駕駛位的50秒影片，可見地上仍有大量血跡，而過程中有3個路人及一輛車經過案發現場，但沒有人發現異樣。