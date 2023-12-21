馬來西亞女歌手許佳玲 婚前與狂迷食飯後遭捅8刀亡今日出殯 行兇原因是感情糾紛(更新)

馬來西亞周一(18日)發生駭人命案，準備結婚的27歲華裔女歌手許佳玲，勉為其難與一名死纏兩年的44歲男狂迷共晉午餐，離開餐廳後被對方連捅8刀身亡，事後有人更將遺體搬上車回家。警方接獲報案後於3小時內逮捕該名狂迷，及發現許佳玲的遺體，死者今日(21日)舉殯。

多人路過「沒發現兇手搬遺體」

事件發生於當日下午2時，許佳玲前往巴生峇遥丁宜一處商業區與該名狂迷在餐廳碰面。兩人用餐結束便一同離開餐廳取車，沒想到此時該名狂迷突發難持刀狂捅許佳玲，導致她當場喪命，之後狂迷還將許佳玲的遺體用汽車載回家。

警方隨即接獲報案，之後在3小時內逮捕該名狂迷，同時在車中副駕駛座發現許佳玲的遺體。警方發現案發當下雖然沒有人目擊過程，但狂迷搬運許佳玲的遺體到汽車過程中有3名路人經過，但他們並沒有特別留意情況。許被搬運上車後，路面也遺留血跡，此時正好有另外一輛汽車經過，但司機沒有注意到血跡。法醫昨天解剖，認為直插心臟刀傷是許佳玲的死因。