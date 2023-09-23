馬來西亞小食檔老闆突然暈倒　頭部慘跌進油鍋最終不治

記者鄒慈芸／綜合報導
馬來西亞一名小吃店老闆，在炸雞排時突然暈倒，不偏不倚一頭跌進滾燙的油鍋內，因為吸入過多濃煙及灼傷，送醫搶救後仍宣告不治。
死者有「江沙雞排飯傳奇」的稱號
意外發生在19日下午1點，58歲的老闆劉友財（外號財哥），家裡有一名哥哥、兩名姊姊及一名妹妹，雖然單身未婚，但他有兩名乾兒子，財哥平時都在江沙環球購物中心後方的京城江沙小吃中心做生意，其所販售的雞排飯物美價廉，每份只要6令吉50仙（約45元新台幣），許多顧客都封他為「江沙傳奇美食代表」，還給他一個「江沙雞排飯傳奇」的稱號。
據了解，財哥當時和另名朋友，一起在炸雞排、薯條，不料他突然暈倒，整個身子向前傾，頭部直接摔進滾燙的熱油中，看到這驚悚一幕，附近其他攤販趕緊上前幫忙，剛被救出時財哥尚有一絲氣息，可惜送到醫院搶救後，醫生宣判他因吸入大量油煙窒息再加上二級灼傷，在下午2點21分搶救無效身亡。
死者生前患有高血壓及高膽固醇
死者哥哥表示，上個月最後一次和弟弟見面，弟弟國中就輟學，和親戚學習廚藝後到英國工作過5年，30年前回馬來西亞後，開始從事餐飲事業，靠著賣雞排飯，生意做得不錯，弟弟的遺體已經運回老家，他在生前患有高血壓及高膽固醇，恐怕是因為這樣才導致昏倒。
死者親友指出，財哥相當愛護小動物，每個月會花2000令吉（約1.3萬元新台幣）在貓狗的伙食上，還會在每天收攤前，將魚混合米飯，在回家的路上，餵食沿途的流浪貓狗，這樣一個充滿愛心的人意外身亡，讓大家深感不捨。
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