馬來西亞小食檔老闆突然暈倒　頭部慘跌進油鍋最終不治

意外發生在19日下午1點，58歲的老闆劉友財外號財哥，家裡有一名哥哥、兩名姊姊及一名妹妹，雖然單身未婚，但他有兩名乾兒子，財哥平時都在江沙環球購物中心後方的京城江沙小吃中心做生意，其所販售的雞排飯物美價廉，每份只要6令吉50仙（約45元新台幣），許多顧客都封他為「江沙傳奇美食代表」，還給他一個「江沙雞排飯傳奇」的稱號。

記者鄒慈芸／綜合報導

馬來西亞一名小吃店老闆，在炸雞排時突然暈倒，不偏不倚一頭跌進滾燙的油鍋內，因為吸入過多濃煙及灼傷，送醫搶救後仍宣告不治。

死者有「江沙雞排飯傳奇」的稱號

意外發生在19日下午1點，58歲的老闆劉友財（外號財哥），家裡有一名哥哥、兩名姊姊及一名妹妹，雖然單身未婚，但他有兩名乾兒子，財哥平時都在江沙環球購物中心後方的京城江沙小吃中心做生意，其所販售的雞排飯物美價廉，每份只要6令吉50仙（約45元新台幣），許多顧客都封他為「江沙傳奇美食代表」，還給他一個「江沙雞排飯傳奇」的稱號。

據了解，財哥當時和另名朋友，一起在炸雞排、薯條，不料他突然暈倒，整個身子向前傾，頭部直接摔進滾燙的熱油中，看到這驚悚一幕，附近其他攤販趕緊上前幫忙，剛被救出時財哥尚有一絲氣息，可惜送到醫院搶救後，醫生宣判他因吸入大量油煙窒息再加上二級灼傷，在下午2點21分搶救無效身亡。