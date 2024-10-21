馬來西亞怡保神秘巨響震動市民 當局接大量報告 未查出原因(有片)

馬來西亞怡保一帶周一早上約11時，突然傳出一下巨響，聲音大得令窗戶震動，不少市民都嚇一大跳，狗兒亦受驚亂吠。截至本港時間晚上11時，巨響來源仍然未明，有關方面初步調查後，仍未有定論，事件令民眾感到不安。 怡保巨響｜玻璃門 天花板 汽車 牆壁都震動 當地傳媒指幾乎整個怡保所有地區，包括怡保市中心，均聽到該下巨響，民眾議論紛紛。不少人表示巨響造成玻璃門及天花板震動。有民眾說當時正在駕駛途中，巨響令其座駕震動；亦有人稱有建築物的牆壁亦搖了一下。

怡保巨響｜無爆炸訓練 無炸石 無受地震影響 當地警方接獲通報後展開調查，指巨響傳出時，警方並無進行爆炸訓練，附近礦場也稱沒有任何炸石行動；當地氣象局表示，雖然印尼於早上11時許發生地震，但局方並無偵測到怡保有受影響。 怡保巨響｜專家懷疑「音爆」當局稱︰無軍事飛行 有專家表示，怡保的巨響有可能是由戰鬥機或其他物體超音速飛行時，所產生的「音爆」(sonic boom)現象，但指超音速飛行一般會在水上空域。大馬民航局表示，據局方所知，怡保在今早並沒有進行任何軍事飛行。

據報怡保6年前亦曾發生類似事件，當年有石灰廠在同一天有炸石活動，但當局未能肯定是否與巨響有關，而當年附近也沒有發生地震。 巨響片段及報道︰