馬來西亞恢復部分雞肉供應 星洲活雞搶手 雞檔5小時賣光110隻

馬來西亞因疫情擾亂供應鏈、原材料漲價等因素，導致雞肉供應短缺，本月起禁止雞肉出口，依賴馬國進口的新加坡大受影響。儘管馬國已恢復供應甘榜雞和烏雞等供應，但雞價仍高漲，政府迫於另闢供應來源，正與印尼商討進口雞肉事宜。
新加坡《聯合早報》周四報道，新加坡正與印尼磋商，若成事，會是首次進口印尼雞肉。食品局指，對海外供應商等的認證過程，除了書面審核，亦會到當地考察。《海峽時報》指，食品局代表團周三抵達印尼，開始考察農場、屠宰場和食品加工廠等地點，確保場所符合食物進口要求及安全條例後，才會批准進口。
馬來西亞本月1日起禁止活雞、冰鮮和雪藏全雞、雞隻部位和內臟，以及雞肉加工食品出口。此前，新加坡約三分一市售雞肉來自馬國，禁令導致雞價和海南雞飯等菜式價格上漲，民眾叫苦，有食店因沒雞供應而停業，政府需從巴西等地增加冰鮮和雪藏雞進口。
活雞搶手 民眾「掃貨」
儘管馬國已對新加坡恢復出口甘榜雞、烏雞和雞肉加工食品，但無助降低雞價。第一批活雞周三起銷售，濕街市和超市恢復供應，其中甘榜雞售價水漲船高，每公斤漲價一至兩坡元(約5.6至11.3港元)。
有街市檔販說，甘榜雞比肉雞貴，一般10多坡元一隻(約56港元)，不是所有家庭都有能力買一整隻，恢復供應對生意幫助不大，烏雞則需求不高，一日只會入貨約10隻。
裕華村濕街市與熟食中心的威吉鮮雞鴨供應商暫停營業，周三重開，老闆說，「有甘榜雞好過沒有，至少可以做一點生意，補些租金。」該供應商的甘榜雞最新售價一公斤12坡元(約67.8港元)，但之後批發商會把再加價0.8坡元(約4.5港元)。另有檔販指，甘榜活雞十分搶手，周二接到70隻預訂，周三一開檔，不到5小時便賣光110隻。