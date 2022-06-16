馬來西亞恢復部分雞肉供應 星洲活雞搶手 雞檔5小時賣光110隻

馬來西亞因疫情擾亂供應鏈、原材料漲價等因素，導致雞肉供應短缺，本月起禁止雞肉出口，依賴馬國進口的新加坡大受影響。儘管馬國已恢復供應甘榜雞和烏雞等供應，但雞價仍高漲，政府迫於另闢供應來源，正與印尼商討進口雞肉事宜。

新加坡《聯合早報》周四報道，新加坡正與印尼磋商，若成事，會是首次進口印尼雞肉。食品局指，對海外供應商等的認證過程，除了書面審核，亦會到當地考察。《海峽時報》指，食品局代表團周三抵達印尼，開始考察農場、屠宰場和食品加工廠等地點，確保場所符合食物進口要求及安全條例後，才會批准進口。

馬來西亞本月1日起禁止活雞、冰鮮和雪藏全雞、雞隻部位和內臟，以及雞肉加工食品出口。此前，新加坡約三分一市售雞肉來自馬國，禁令導致雞價和海南雞飯等菜式價格上漲，民眾叫苦，有食店因沒雞供應而停業，政府需從巴西等地增加冰鮮和雪藏雞進口。