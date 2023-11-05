馬來西亞牧師誤信投資騙局　兩個月內匯款11次損失逾70萬

馬來西亞一名牧師因為誤信網上投資廣告，把自己的存款在2個月內陸續匯給詐騙集團，痛失43萬令吉（約71.2萬港元）。
聲稱可一星期內獲10％利潤
根據《光明日報》報道，大馬警方近日接獲一名40多歲的牧師報案，稱自己在今年的7月19日在家中瀏覽Facebook時，被一則帳號名稱為「MasterPeng Fengshui」的外國股票投資廣告所吸引；隨後這名牧師就被加入一個WhatsApp群組，並透過此群組與一名自稱為Yuki的女子進行購買投資股票。
牧師表示，他被指示透過「https://www.kaidooli.com」網站投資，該名女子還聲稱可在一個星期內就拿到10％的投資利潤。不疑有他的牧師便聽從對方的指示進行操作，從9月初至10月，陸續轉帳11次到3個不同的銀行戶頭，金額總共為43萬令吉。
只拿到3,000令吉收益
直到最近一次，他又被要求支付30萬令吉（約50萬港元），且他從頭到尾只拿到3,000令吉（約4,963港元）的收益，這才使他起疑，進而向警方報案，警方目前已受理，全案正在偵辦中。
近日詐騙集團常利用民眾貪圖高獲利的心態，以時下流行的AI、虛擬貨幣等手段，吸引投資人加入詐騙集團的假投資群組，或誘騙民眾提供個人資料後，再一步一步騙取錢財。
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