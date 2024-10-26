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國際
2024-10-26 10:15:44

馬來西亞環球小姐民族服裝惹討論　網民：聖鬥士星矢？

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馬來西亞環球小姐民族服裝惹討論　網民：聖鬥士星矢？

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2024環球小姐總決賽將於今年11月16日在墨西哥城舉行，各國參賽者正為挑選「戰袍」而絞盡腦汁。近日，馬來西亞環球小姐林雪卉公開了自己用於參賽的民族服裝，引發網友爭議。

服裝靈感來自民間傳說

據馬來西亞《星報》24日報道，林雪卉（Sandra Lim）將代表該國參加今年環球小姐決賽，她用於參賽的民族服裝靈感來自馬來西亞彭亨州民間傳說中的「戰士公主」娃麗儂紗麗（Walinong Sari）。

據大馬同名動畫短片《Walinong Sari》劇情介紹，公主娃麗儂紗麗是錫亞蘇丹國（1722-1949）的繼承人，也是一名所向無敵的戰士，立志在出現能打敗她的人之前保持單身。然而，她的父親接受了馬六甲皇室盤陀訶羅（Bendahara）的求婚，這令她十分沮喪，決定反抗命運、告別故土。該動畫短片以傳統皮影戲風格呈現，曾獲2022年紐約國際短片電影節榮譽獎和最佳配樂獎。

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由大馬服裝設計師操刀

據馬媒報道，這套民族服裝是由大馬服裝設計師伊斯邁（Ezuwan Ismail）親自操刀設計，重約30公斤，長約177厘米，將傳統工藝與現代時尚相結合，呈現出獨具匠心的服飾。頭飾的設計靈感來源於傳統戰士頭盔，是代表力量和權威的皇冠，象征大馬女性的力量和尊嚴。

不過，大馬民眾對於這套服裝褒貶不一：有人認為「戰士公主」的設計很切合林雪卉的個人形象，也有人認為「這套服裝不夠引人注目，無法贏得選美比賽的『最佳民族服裝』獎」，還有X網友稱「會聯想到《聖鬥士星矢》的聖衣」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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