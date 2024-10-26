馬來西亞環球小姐民族服裝惹討論　網民：聖鬥士星矢？

2024環球小姐總決賽將於今年11月16日在墨西哥城舉行，各國參賽者正為挑選「戰袍」而絞盡腦汁。近日，馬來西亞環球小姐林雪卉公開了自己用於參賽的民族服裝，引發網友爭議。

服裝靈感來自民間傳說

據馬來西亞《星報》24日報道，林雪卉（Sandra Lim）將代表該國參加今年環球小姐決賽，她用於參賽的民族服裝靈感來自馬來西亞彭亨州民間傳說中的「戰士公主」娃麗儂紗麗（Walinong Sari）。

據大馬同名動畫短片《Walinong Sari》劇情介紹，公主娃麗儂紗麗是錫亞蘇丹國（1722-1949）的繼承人，也是一名所向無敵的戰士，立志在出現能打敗她的人之前保持單身。然而，她的父親接受了馬六甲皇室盤陀訶羅（Bendahara）的求婚，這令她十分沮喪，決定反抗命運、告別故土。該動畫短片以傳統皮影戲風格呈現，曾獲2022年紐約國際短片電影節榮譽獎和最佳配樂獎。