馬來西亞男女玩「飛天章魚」設施出事　被拋出15米外撞欄命危

馬來西亞一間遊樂場驚傳恐怖意外！一對男女6日晚間搭乘遊樂設施「飛天章魚」時，竟被拋出15米外，導致兩人重摔在地，滿身是血。女子頭部受傷，男子傷勢更嚴重，在深切治療部搶救中。
據馬來西亞的《中國報》報道，兩名男女於6日晚間近9點，搭乘飛天章魚設施，沒想到轉沒幾圈就出事。
29歲女性包紮送醫後無大礙
據民眾拍攝畫面顯示，旋轉過程中，兩人突然被拋飛15米外，導致這對男女重擊柵欄後摔在地，受傷滿身是血。
亞庇消防局獲報趕到現場，發現現場血跡斑斑，而兩名傷者的頭部、眼睛及腳都有明顯傷勢，醫療救護隊見狀趕緊做初步止血包紮處理，當中35歲男性傷者傷勢最為嚴重，主要集中在頭部，目前在深切治療部搶救中。而29歲女性主要傷勢在臉部，包紮送醫後已無大礙。
意外原因目前還不清楚
據悉事發現場為馬來西亞第六大城亞庇（Kota Kinabalu）當地的里卡士運動廣場（Kompleks Sukan Likas），業主於停車場搭建臨時遊樂場，自今年2月2日開始營業，營業時間為傍晚6點到晚上12點，原本預定營業到3月10日。
意外原因目前還不清楚，檢調將對遊樂設施進行調查，釐清是否與設備故障有關。
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