馬來西亞男子以紙袋遮手機偷拍裙底　多位女藝人及助理受害

馬來西亞日前發生一名紅衣男子跑到電影宣傳活動偷拍裙底風光，女星韓曉噯等多位女性藝人、助理受害，雖然當場逮捕該男子，但警方從他手機發現犯案地點極多，甚至「不只偷拍」。綜合外媒報道，馬來西亞當地時間19日晚間，吉隆坡一處商場正在進行賀歲片《龍龍龍龍》宣傳活動，期間多名女藝人如韓曉噯、江穎怡、劉靜儀等人發現，有一名紅衣男子趁機混進人潮，以紙袋遮掩手機的方式偷拍裙底。

紅衣男手機裡發現大量偷拍畫面

紅衣男發現事跡敗露，拔腿往出口處逃跑，仍被一旁的DJ林德榮與旗下藝人Henry，和另1名外送司機攔截，林德榮氣的當場暴打紅衣男一頓。韓曉噯拿出手機錄下紅衣男的臉，大聲指稱該男子是慣犯，紅衣男聞言趕忙遮臉怕被認出，還不斷跪地、抱頭、抓頭髮等，看起來很慌亂。事後韓曉噯在Instagram上發布限時動態，透露警方到場後，在紅衣男手機裡發現大量偷拍畫面，地點多到一時也數不清，手機相簿的影音畫面顯示「絕對不只有偷拍」。她說，目前只能盡可能從這些影音紀錄裡辨識受害者身分，並通知對方到警局指認和提告。另外，幫忙逮人但出手毆打嫌犯的林德榮，透過影片向大眾致歉，稱自己當時氣不過才打了紅衣男，但他自知沒有權力動手，很抱歉做出衝動行為，也願意接受法律制裁。