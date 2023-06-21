馬來西亞男子卡樂園滑水道　恐怖38秒影片網民驚呼：幽閉恐懼症被激發了

夏天到了，許多人會到水上樂園遊玩消暑，但如果沒有遵守服儀規定導致發生意外，可就不好玩了！一名馬來西亞男子近日到檳城一家主題樂園玩滑水道時，疑似穿不合規定的褲子，導致被卡在滑水道中段，嚇得他驚慌失措，只能在狹窄的滑水道上爬行、大聲呼救。男子也把這38秒的驚險過程上傳至TikTok，目前已獲得4600多萬次觀看，引發網友熱議。

疑鉤狀物卡滑水道

《紐約郵報》報道，這名自稱Jami的男子到馬來西亞檳城的逃生主題樂園遊玩，挑戰了樂園裡的滑水道。據影片畫面，只見Jami雙臂交叉、在滑水道起點預備，當腳下的活動式門板一開啟，Jami以極快的速度溜下滑水道，看起來十分刺激。不過，滑到一半，Jami疑似被某個東西勾到，停在滑水道的中間。Jami調整自己身體的姿勢後，再次往下滑，但沒過多久，他又再次卡住。Jami驚慌失措的在滑水道內爬行、同時大聲呼救，所幸有工作人員聽到他的求救，打開了滑水道的頂部，Jami也因此得救。後來，工作人員遞給Jami一個鉤狀物品，這個物品疑似就是造成意外的原因，而它似乎是Jami所持有的物品，Jami尷尬地把它收回自己口袋中。不少網友表示能夠感受到Jami的恐懼，有網友形容看着影片自己的幽閉恐懼症也被激發。不過，有網友指出，可能是因為Jami穿運動褲而不是泳褲，才會被卡在滑水道中段。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章