馬來西亞男子與妻吵架潑汽油縱火　孩子目睹母親全身着火

馬來西亞驚傳一起恐怖家暴案！一名36歲的印裔男子與妻子因誤會發生爭吵，男子竟向35歲的妻子潑灑汽油縱火，導致她上半身有27%部位遭到嚴重燒傷。而事發當時，夫妻倆的孩子想上前勸架但遭反鎖，等到撞開門，孩子就見到媽媽全身著火。

男子擁4項犯罪前科

馬來西亞《東方日報》報道，這對夫妻在檳城打昔汝莪（Tasek Gelugor）的棕櫚園工作，2人結婚已15年，育有4子。男子過去擁有4項犯罪前科，都與蓄意傷人案件有關，且曾多次對妻子施暴。受害者13歲的大兒子供稱，事發於7月31日晚上9時30分，當時他與其他弟妹在房間內，突然聽見屋外有吵架聲，因此試圖開門探個究竟。豈料，門被反鎖無法打開，等到用力推開門後，發現自己的媽媽身體著火。

大兒子表示，當時爸爸正在用布試圖滅火，然而眼見火勢越來越猛烈，爸爸竟棄下媽媽逃跑，獨留孩子繼續嘗試用水滅火。孩子也趕緊跟鄰居求助，鄰居見狀後立刻報警叫救護車並加入救火。據檳城威北縣警方表示，員警在案發現場發現一瓶汽油和一個打火機，嫌犯仍在逃，目前仍在追查他的下落。至於受害者上半身有27％燒傷，尚未脫離險境。

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