熱門搜尋:
JW王灝兒 的士加價 伊朗總統 東張西望 九龍城寨之圍城 日圓匯率走勢 端午節2024 朗賢峯 劉俊謙 機票優惠 垃圾徵費 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-05-19 10:45:32

馬來西亞男持刀搶槍襲警局致2死1傷　涉恐怖組織逾20人被捕

分享：

馬來西亞全國警察總長拉扎魯丁

馬來西亞柔佛州一處警局，17日凌晨驚傳遭到襲擊，總計造成2名警員殉職、1名警員重傷。疑犯已遭擊斃，警方另外逮捕20多名恐怖組織同黨，目前正調查襲警動機。

據馬來西亞《東方日報》（Oriental Daily News Malaysia）報道，事件發生在當地時間17日凌晨2點45分，一名21歲蒙面男子持刀闖進烏魯地南（Ulu Tiram）警局，先是狂砍一名警員，然後搶走警槍，並射殺另一名警員，總計造成三名警員2死1重傷。

被其他警員開槍擊斃

據悉，兩名殉職警員當中，一人因為腹部等多處中彈身亡、另一人則遭嫌犯持刀砍傷頭部和頸部。

消息指出，兇嫌襲警之後，當場被其他警員開槍擊斃，警方將深入調查襲警動機，包括是否曾吸食毒品等。警方還在兇徒身上，起出兩把從警員身上搶來的2把配槍，分別為華瑟P99半自動手槍（Walther P99）和德製HK MP5衝鋒槍。

父親等5名家庭成員被捕

警方事後搜查兇徒住家，發現他為恐怖組織「伊斯蘭祈禱團」（Jemaah Islamiyah）成員。馬來西亞全國警察總長拉扎魯丁（Razarudin Husain）已經下令逮捕20多名該組織成員，當中包含兇徒的父親等5名家庭成員，年齡介於19歲到62歲。

有報道稱，在印尼創立的「伊斯蘭祈禱團」，曾犯下2002年轟動國際的峇里島爆炸案，當年造成202人死亡。該組織據信與拉登的阿爾蓋達組織關係匪淺。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

鐵質食物｜（am730製圖）

鐵質食物｜（am730製圖） 鐵質食物｜黑芝麻、青豆（am730製圖） 鐵質食物｜菠菜、紅豆（am730製圖） 鐵質食物｜木耳、紅莧菜（am730製圖） 鐵質食物｜鴨血、豬潤（am730製圖） 鐵質食物｜蜆肉、豬紅（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受