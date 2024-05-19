馬來西亞男持刀搶槍襲警局致2死1傷　涉恐怖組織逾20人被捕

馬來西亞柔佛州一處警局，17日凌晨驚傳遭到襲擊，總計造成2名警員殉職、1名警員重傷。疑犯已遭擊斃，警方另外逮捕20多名恐怖組織同黨，目前正調查襲警動機。

據馬來西亞《東方日報》（Oriental Daily News Malaysia）報道，事件發生在當地時間17日凌晨2點45分，一名21歲蒙面男子持刀闖進烏魯地南（Ulu Tiram）警局，先是狂砍一名警員，然後搶走警槍，並射殺另一名警員，總計造成三名警員2死1重傷。

被其他警員開槍擊斃

據悉，兩名殉職警員當中，一人因為腹部等多處中彈身亡、另一人則遭嫌犯持刀砍傷頭部和頸部。

消息指出，兇嫌襲警之後，當場被其他警員開槍擊斃，警方將深入調查襲警動機，包括是否曾吸食毒品等。警方還在兇徒身上，起出兩把從警員身上搶來的2把配槍，分別為華瑟P99半自動手槍（Walther P99）和德製HK MP5衝鋒槍。