馬來西亞男請食升職飯大出血　老友「唔熟唔食」狂點和牛

因為升職請客慶祝本是件開心的事，但馬來西亞的一名公務員竟因此被好友唔熟唔食，為昂貴的和牛牛排買單，引發網友熱議，不少人批評這些借機佔便宜的朋友缺乏教養。

另外2人覺得不好意思

馬來西亞博客奧馬爾（Zainuddin Omar）在Facebook有着近7萬追蹤者，11日他發文稱，有一名公務員朋友近日升職。作為最早晉升的人，這名公務員被6名好友起哄吃飯慶祝，前者無法拒絕，便帶着他們去了當地一家很有名的牛排餐廳用餐。

這些朋友拿到餐廳菜單後，有4人並未根據牛排的種類來點餐，而是挑了最貴的和牛牛排，每份要價600令吉（約1,072港元），另外2人覺得不好意思，只點了60令吉（約107港元）的牛排。