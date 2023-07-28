馬來西亞神棍「作法」性侵少女逾2年　家人迷信改運致送羊入虎口

記者高珞曦／綜合報道
馬來西亞一名少女的家人篤信宗教，2年多前到一處神壇希望能「改運」，但這家人不知神壇的負責人是神棍，他以作法事替少女驅離冤魂為由，要求少女家人每周帶少女到神壇，藉機性侵少女。更可惡的是，警方調查發現，少女首次被性侵時年僅13歲，豆蔻年華卻不幸遭狼吻。
只有生理期時不用接受「治療」
馬來西亞《中國報》報道，雙溪大年一名少女2021年被家中長輩帶到一處住家式的神壇，神壇負責人當時一見少女，便稱少女運氣不好、容易被鬼魂跟隨，需要每周六由負責人替少女「改運」治療，才能避免禍事。負責人還強調，只有在生理期時少女才不用進行這種治療。
這名神棍還要求少女家人將少女送到後，就要「迴避」離開現場，完事再讓少女自行打電話讓家人帶她回家。而所謂的「治療」，不過就是這名神棍脫光少女衣物後，他讓少女走進臥室受其性侵，如此反覆長達2年多，神棍最後一次性侵得逞是在今年6月17日。
稱告知家人會帶來厄運災禍
該神棍還長期要脅少女，若少女將此事告知家人，便會為家人帶來厄運災禍，少女因此不敢向他人告發神棍淫行。被恐嚇所苦的少女直到前不久，才在他人一再追問下吐露實情，善心人士隨即報案揭發神棍惡行。
警方調查後雖將該神棍逮捕到案，但這個以神之名行惡事的男子目前已獲得保釋。
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