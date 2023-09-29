馬來西亞網紅年收千萬卻堅持簡樸生活　不追求物質「因為錢永遠都不夠用」

大馬一名企業家兼網紅「凱魯阿明」（Khairul Aming）事業有成，但卻堅持過簡樸生活。他在接受訪問時表示：「人越有錢慾望就越多，因為錢永遠都不夠用。」

「凱魯阿明」是馬來西亞相當受歡迎的網紅，在TikTok擁有360萬粉絲，他分享的食譜及料理美食的影片都深受網友喜愛。他同時也是一位美食企業家，他公司所生產的叄巴醬（Sambal）創下年營業額750萬令吉（約1253萬港元）的好成績，讓他躋身富翁行列。

知道銀行存款可讓他無後顧之憂

然而擁有成功事業的他，生活卻是出了名的簡樸。據馬來西亞《星洲網》報道，日前他接受直播訪問時被問到為何不「升級」自己的生活，過過奢華的日子，他也大方透露自己的人生哲學。

「當一個人越有錢，他的慾望就越多。如果支出隨收入一起變多，那麼就會回到老樣子，夜裏會睡不着覺，因為錢永遠都不夠用。」他說，維持簡樸的生活可以讓他睡個安穩覺，因為他知道銀行的存款可以讓他無後顧之憂。