馬來西亞老闆愛說「我們是一家人」　要求女員工幫手接送小孩及帶長輩看醫生

在工作時任老闆使喚是許多人都有的經驗，但若連老闆的私人事務也得包辦，似乎就有點不合理了。馬來西亞一名女子表示，她被要求幫忙接送老闆小孩上下學，還要帶他年邁的母親去看醫生，讓她覺得壓力山大。

家裏修冷氣也叫她去監工

這名女子投稿到馬來西亞的Facebook專頁「Ricebowl鐵飯網」，分享自己工作的奇葩經驗。她表示自己是在一家小公司當行政，老闆喜歡說「我們是一家人」，他並沒有在開玩笑而是真真的把員工當一家人，因為他整天使喚她去「幫忙照顧他的家人」。

女子說，自己現在待的公司真的很小，全公司包括老闆才8個人。老闆時常畫餅說，現在公司剛起步，薪水是少了點，但是我們就像一家人，只要團結一心不計較，遲早會越來越好，薪水會一直漲，但女子等了2年，薪水還是停留在2300令吉（約合3764港元）。