馬來西亞蒙面劫匪持玩具槍洗劫金舖　1分鐘狂掠43萬金鍊

馬來西亞近日接連發生金店搶劫案。 一名全身黑衣、戴著頭盔的搶劫犯日前在光天化日之下，持「玩具槍」闖入金店，在短短一分鐘內劫走價值25萬令吉（約$437,974港元）的金項鍊後逃之夭夭。

警方在現場發現一把黑色玩具槍



根據《星洲日報》與《中國報》，事發於20日馬六甲州西北部的亞羅牙也（Alor Gajah）。警方表示，當天下午2時20分許， 49歲的店員正專注滑手機，未察覺到搶劫犯進入店內。

等到店員抬起頭時，猛然發現嫌犯拿槍指著他，於是趕緊帶著2名幼童（7歲及10歲）逃進辦公室。 搶劫犯 隨後 打破展示櫃，搶走約50條金手鏈，造成約25萬令吉的損失。

亞羅牙也警區主任阿斯哈里表示，當事店員聽到打破玻璃的聲音，而後陷入一陣寂靜。當店員走出辦公室查看情況時，發現展示櫃的2盤金鏈已不見蹤影 。 警方在現場發現一把黑色玩具槍，並採集到3枚指紋，店內沒有安裝閉路電視。

警方引述目擊者說法稱，曾看見一名身穿黑衣的人進入金店，並聽到玻璃打破 的聲響，後來目睹有關可疑人士騎著摩托車逃逸。