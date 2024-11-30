馬來西亞遭遇10年來最嚴重水災　至少3死　8.4萬人疏散

馬來西亞當局29日表示，受到季風造成的強降雨影響，該國遭遇了近10年來最嚴重的水災，已造成至少3人死亡，超過8.4萬人被緊急疏散。

根據《美聯社》與《海峽時報》，在每年10月至隔年3月的東北季風期間，馬來半島東海岸經常發生水災。馬來西亞國家災害指揮中心（NDCC）今天說，來自7個州共2.5萬多個家庭、約8.4萬人已被緊急疏散至488個臨時避難所。

去年水災致21死

副首相阿末扎希（Ahmad Zahid）28日說，今年的洪水預計比2014年的水災還要更嚴重，當時有超過25萬人流離失所，並造成21人喪命。當地媒體引述他的話報道，天氣預報顯示下個月的強降雨可能會影響更多州。

《新海峽時報》引述阿末扎希稱，政府已準備好應對這場災難。近8.3萬名安全人員、數千艘救援船、四輪驅動車輛、救生衣以及31架直升機已準備就緒。阿末扎希又說，政府還在全國各地設置8481個臨時避難中心，可容納超過200萬人。