馬來西亞銀行離奇成中國遊客打卡點 女子裸體拍片遭追緝

馬來西亞「馬來亞銀行」(Maybank)一間結業的分行意外成為打卡點，吸引不少中國遊客前往拍照。近日因有一名女子解開衣服露出內衣，下身甚麼也沒有穿拍片放上網，再度令該處成為焦點。警方正追緝該女子，當地傳媒指她是一名中國籍女子。

成打卡點的馬來亞銀行棄置分行位於沙巴亞庇的加雅街，仍留有銀行的黃色底黑字的標誌，早於8月時成為打卡點。據悉，因為小紅書幾位網紅分享了在該分行所拍的照片，令該處成為拍照熱點，除了海外遊客，當地人也趕上熱潮到那裡打卡。至於那名裸體拍片的女子，當地傳媒稱，從長約10秒的短片隱約可見該女子僅穿外套和內衣，下半身裸露，趁著夜色在鏡頭前扭腰擺臀，全然不顧經過的途人和車輛。亞庇警方稱，正全力追查及追蹤該片段的來源，若調查發現涉案者是外國遊客，當局將會採取相應行動，包括可能禁止該名遊客再次出入境沙巴。