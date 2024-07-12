馬來西亞青年遭賣豬仔到緬北　皮包骨下獲救終在家摔倒亡

馬來西亞28歲男子李冠華被朋友出賣，遭轉賣至緬甸淪為豬仔，1年內經歷一周只吃一餐、虐打至吐血等狀況，整個人瘦成皮包骨，甚至無法站立，去年終於獲救返家，但7日卻不慎在家中摔倒過世。

家人憑網片認出救回家

根據星洲網報道，李冠華原本在沙巴州的一個建築工地擔任司機，同時也是舞獅團的成員，身體相當健壯，沒想到在2022年被一名來自新山的朋友出賣，因此轉賣到緬甸淪為豬仔，期間因為一周只吃一餐導致長期營養不良，甚至被虐打到吐血，一度性命垂危。

去年緬甸果敢發生戰亂，李冠華因身受重傷被丟棄街頭，之後被當成吸毒者送到戒毒所，期間他不斷吐血的影片在網上瘋傳，家人看到後立刻報案，要求政府出手相救。