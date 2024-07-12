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國際
2024-07-12 11:15:28

馬來西亞青年遭賣豬仔到緬北　皮包骨下獲救終在家摔倒亡

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馬來西亞青年遭賣豬仔到緬北　皮包骨下獲救終在家摔倒亡

馬來西亞28歲男子李冠華被朋友出賣，遭轉賣至緬甸淪為豬仔，1年內經歷一周只吃一餐、虐打至吐血等狀況，整個人瘦成皮包骨，甚至無法站立，去年終於獲救返家，但7日卻不慎在家中摔倒過世。

家人憑網片認出救回家

根據星洲網報道，李冠華原本在沙巴州的一個建築工地擔任司機，同時也是舞獅團的成員，身體相當健壯，沒想到在2022年被一名來自新山的朋友出賣，因此轉賣到緬甸淪為豬仔，期間因為一周只吃一餐導致長期營養不良，甚至被虐打到吐血，一度性命垂危。

去年緬甸果敢發生戰亂，李冠華因身受重傷被丟棄街頭，之後被當成吸毒者送到戒毒所，期間他不斷吐血的影片在網上瘋傳，家人看到後立刻報案，要求政府出手相救。

傷重無法回到職場

在相關單位協助下，去年11月李冠華終於獲救返回馬來西亞，但當時他的身體情況依然很差，甚至已無法行走，坐着輪椅返國後立刻被送到醫院接受治療，就連說話也沒有力氣，出院後仍因傷重無法回到職場、恢復正常生活。

費盡千辛萬苦終於返家，沒想到7日晚間家中因豪雨成災，李冠華與家人一起清理住家時不慎摔倒過世。當地議員蔡偉傑表示，希望青年務必提高警惕，不要再受詐騙集團開出的高薪誘惑，因為被賣了豬仔很可能就此斷送大好的人生，希望這類悲劇不要再發生了。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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