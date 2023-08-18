馬來西亞飛機撞馬路　多名政治人物證罹難　事發前未發求救訊號（有片慎入）

墜機發生時有民眾開車經過，剛好錄下墜機的駭人瞬間。（圖／翻攝自Twitter）

記者高珞曦／綜合報道

馬來西亞17日下午發生小型飛機墜毀事件，途中波及路過的車輛釀10死，墜機瞬間畫面在網上瘋傳。據報，機上乘客多為大馬政治人物，飛機飛行途中也沒發出任何求救訊號。

造成機上8人、地面2名用路人死亡

大馬媒體《中國報》報道，雪蘭莪州這起飛機失事意外造成機上8人、地面2名用路人死亡，有經過的民眾死裏逃生，行車紀錄器剛好錄下飛機在牙直利大道（Guthrie Highway）墜毀起火瞬間，機身甫墜地即竄出火光沖天，濃煙瀰漫，畫面驚人。

馬來西亞民航管理局（CAAM）總監羅拉查曼表示，失事飛機為註冊號N28JV的Beechcraft Model 390（Premier 1）小型飛機，於17日下午2時8分自蘭卡威（Pulau Langkawi）國際機場起飛，朝梳邦機場（Sultan Abdul Aziz Shah Airport）前進，並於下午2時48分獲得梳邦機場塔台降落許可。