馬來西亞飛機撞馬路　多名政治人物證罹難　事發前未發求救訊號（有片慎入）

記者高珞曦／綜合報道
馬來西亞17日下午發生小型飛機墜毀事件，途中波及路過的車輛釀10死，墜機瞬間畫面在網上瘋傳。據報，機上乘客多為大馬政治人物，飛機飛行途中也沒發出任何求救訊號。
造成機上8人、地面2名用路人死亡
大馬媒體《中國報》報道，雪蘭莪州這起飛機失事意外造成機上8人、地面2名用路人死亡，有經過的民眾死裏逃生，行車紀錄器剛好錄下飛機在牙直利大道（Guthrie Highway）墜毀起火瞬間，機身甫墜地即竄出火光沖天，濃煙瀰漫，畫面驚人。
馬來西亞民航管理局（CAAM）總監羅拉查曼表示，失事飛機為註冊號N28JV的Beechcraft Model 390（Premier 1）小型飛機，於17日下午2時8分自蘭卡威（Pulau Langkawi）國際機場起飛，朝梳邦機場（Sultan Abdul Aziz Shah Airport）前進，並於下午2時48分獲得梳邦機場塔台降落許可。
政壇人物在社交平台發文致哀
未料3分鐘後，塔台發現墜機現場冒出煙霧，但飛機仍未發出求救訊號。塔台緊急與吉隆坡航空救援協調中心（KLARCC）協調搜救任務，但因飛機出事前沒有呼叫，因此事故發生原因還有待釐清，馬國交通部航空事故調查局將按2016年民航法規第XXVI部分展開調查。
報道也公布機上乘客名單，其中大部分是政治人物，像是彭亨州（Pahang）的行政議員佐哈里哈倫（Johari Harun），許多政壇人物陸續在社交平台發文致哀。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Elmina Plane Crash pic.twitter.com/kqP5BAdRfC— ha3MaN (@ghaeman) August 17, 2023