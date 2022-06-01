馬來西亞鬧「雞荒」禁活雞出口 新加坡人憂慮海南雞飯加價

原材料價格上漲，導致馬來西亞雞肉供應短缺，政府宣布6月1日起禁止活雞出口，鄰國新加坡受牽連，民眾擔心海南雞飯將大幅漲價，在攤檔前大排長龍，趕吃平價飯餐。
在馬國首都吉隆坡的濕街市，有雞檔實施限購，每人限買3隻雞。每公斤活雞售價14.5令吉，較政府指定的零售價上限，高近1倍，有雞販指，向批發商取貨每公斤約10令吉，幾乎「冇得賺」，難以降低售價。
受到疫情下供應鏈混亂以及俄烏戰事影響，家禽飼料出口受阻，導致雞肉價格上漲。馬國政府為確保本地食物供應和價格穩定，上月23日宣布從6月1日起禁止每月出口360萬隻活雞，直到國內售價和生產穩定為止。
但這項突然舉措在新加坡引發恐慌，因新加坡許多食物都依賴從馬國進口，其中三分一市售雞肉來自馬國。民眾特別憂慮的是對「國菜」海南雞飯的影響。
連鎖店：馬國出口禁令是災難
當地知名「天天海南雞飯」的老闆符慧蓮表示，海南雞飯「勢必漲價」，「如果供應商加價很多，我們也要加一些，不然活不下去。」有海南雞飯連鎖店老闆形容馬國出口禁令是災難，就像麥當勞沒漢堡包賣一樣，估計改用冰鮮雞會影響銷情。有餐廳已因沒雞菜式供應而要停業。
在馬國實施出口限制前一天，民眾趕吃平價海南雞飯，攤檔前出現長長人龍。有上班族說，雖不是特別愛吃海南雞飯，但有時還是想吃，「因此如果(禁令)持續一段時間，對我來說，會是個問題」。政府官員已警告，雞肉供應將中斷。
政府建議買冰鮮雞
新加坡的食品監管機構建議消費者考慮購買冰鮮雞肉而不是冷藏雞肉，或選擇其他肉類。當地從馬國進口的大多數是活雞，然後在國內屠宰和冷藏，而冰鮮雞肉通常從巴西等地進口。新加坡食品局指，會進口更多巴西冰鮮雞，商販估計冰鮮雞肉會漲價30%。
和許多國家一樣，馬來西亞正苦於對抗日益惡化的通脹，特別是糧食方面，因此不得不實施限制。新加坡也面臨物價上漲，通脹率上升至10年來最高水平。