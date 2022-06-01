馬來西亞鬧「雞荒」禁活雞出口 新加坡人憂慮海南雞飯加價

原材料價格上漲，導致馬來西亞雞肉供應短缺，政府宣布6月1日起禁止活雞出口，鄰國新加坡受牽連，民眾擔心海南雞飯將大幅漲價，在攤檔前大排長龍，趕吃平價飯餐。

在馬國首都吉隆坡的濕街市，有雞檔實施限購，每人限買3隻雞。每公斤活雞售價14.5令吉，較政府指定的零售價上限，高近1倍，有雞販指，向批發商取貨每公斤約10令吉，幾乎「冇得賺」，難以降低售價。

受到疫情下供應鏈混亂以及俄烏戰事影響，家禽飼料出口受阻，導致雞肉價格上漲。馬國政府為確保本地食物供應和價格穩定，上月23日宣布從6月1日起禁止每月出口360萬隻活雞，直到國內售價和生產穩定為止。

但這項突然舉措在新加坡引發恐慌，因新加坡許多食物都依賴從馬國進口，其中三分一市售雞肉來自馬國。民眾特別憂慮的是對「國菜」海南雞飯的影響。