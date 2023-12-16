馬來西亞「大頭娃娃」病逝年僅3歲　父母：為孩子從病痛中解脫鬆一口氣

15日清晨，馬來西亞1名年僅3歲的「無葉前腦無裂畸形症」患者，男嬰莫哈末比拉病逝，身體重量34公斤，頭部重量更佔據了28公斤。

患有失明、唇裂及心臟破洞等

根據莫哈末比拉父母，男嬰頭部不只每天都在增加重量，還患有其他疾病。由於動了手術恐怕風險更高，父母無奈只能放棄所有醫療措施，但男嬰的離世還是令他們措手不及。

莫哈末比拉出生即患上最嚴重的無葉前腦無裂畸形症，又稱「大頭娃娃」，並同時患有失明、唇裂及心臟破洞等，病情不斷惡化，生活條件苛刻令男嬰父母，無法讓他積極進行治療。莫哈末比拉無法完全進食，僅能食用配方奶作為整天主要攝取來源，15日便突然在父母懷中離世。