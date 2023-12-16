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國際
2023-12-16 12:15:03

馬來西亞「大頭娃娃」病逝年僅3歲　父母：為孩子從病痛中解脫鬆一口氣

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「大頭娃娃」還患有失明、唇裂及心臟破洞等。

15日清晨，馬來西亞1名年僅3歲的「無葉前腦無裂畸形症」患者，男嬰莫哈末比拉病逝，身體重量34公斤，頭部重量更佔據了28公斤。

患有失明、唇裂及心臟破洞等

根據莫哈末比拉父母，男嬰頭部不只每天都在增加重量，還患有其他疾病。由於動了手術恐怕風險更高，父母無奈只能放棄所有醫療措施，但男嬰的離世還是令他們措手不及。

莫哈末比拉出生即患上最嚴重的無葉前腦無裂畸形症，又稱「大頭娃娃」，並同時患有失明、唇裂及心臟破洞等，病情不斷惡化，生活條件苛刻令男嬰父母，無法讓他積極進行治療。莫哈末比拉無法完全進食，僅能食用配方奶作為整天主要攝取來源，15日便突然在父母懷中離世。

6歲兒子有聽力及脊椎問題

男嬰母親坦言，莫哈末比拉的離世令她非常難過，也讓他們鬆了一口氣，其實他們還照顧有聽力及脊椎問題的6歲兒子，令他們無法正常工作，家庭經濟極為困難。她補充，莫哈末比拉離去前一切正常，雖然有抽搐、不斷哭泣，但這是平時就有的事。

男嬰父母已於16日，將莫哈末比拉遺體安葬於當地伊斯蘭公墓，男嬰父母指出，莫哈末比拉的離去令他們十分不捨，難以接受這個事實，但「看孩子從病痛中解脫，他們也不禁鬆了一口氣」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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