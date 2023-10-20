馬來西亞14歲少女離家出走赴「多人運動」　4天後男友致電其母接女致事發被捕

馬來西亞最近發生一起驚人社會案件，1名14歲少女失蹤4天，媽媽焦急報警。警方追查發現，少女竟是和男友及另一名男子在新房子大玩「多人運動」，房內到處是體液和血跡。

在醫院附近祈禱室找回女兒

馬媒《中國報》報道，大馬蘆骨地區1名14歲自11日不見蹤影，少女母親遍尋不着，也連絡不上少女，媽媽焦急報警找女，所幸15日在一間醫院附近的祈禱室找回女兒。

在媽媽追問之下，少女才坦承自己趁媽媽離家後，讓從事理髮行業的20歲男友來接她出去，路上還有男友的1名男性朋友同行，3人前往一處新興住宅區。