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國際
2023-10-20 17:45:45

馬來西亞14歲少女離家出走赴「多人運動」　4天後男友致電其母接女致事發被捕

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馬來西亞14歲少女離家出走4天赴「多人運動」　東窗事發涉事男友被捕

馬來西亞最近發生一起驚人社會案件，1名14歲少女失蹤4天，媽媽焦急報警。警方追查發現，少女竟是和男友及另一名男子在新房子大玩「多人運動」，房內到處是體液和血跡。

在醫院附近祈禱室找回女兒

馬媒《中國報》報道，大馬蘆骨地區1名14歲自11日不見蹤影，少女母親遍尋不着，也連絡不上少女，媽媽焦急報警找女，所幸15日在一間醫院附近的祈禱室找回女兒。

在媽媽追問之下，少女才坦承自己趁媽媽離家後，讓從事理髮行業的20歲男友來接她出去，路上還有男友的1名男性朋友同行，3人前往一處新興住宅區。

警方在3人曾停留的房屋發現多處血跡和體液。（圖／翻攝自《中國報》）

涉事少女尚未成年

根據少女所言，她們13日進入一處無人居住、未上鎖的新房屋，還在屋內大玩「性愛大戰」長達1個半小時，結束後就離開了。直到15日因為少女男友精力耗盡，男友才聯繫上小女友的媽媽，讓對方到一處醫院附近的祈禱室接走少女，少女媽媽在同天上午8時將女兒接回。

由於少女尚未成年，警方判定該事件為性侵案，並到事發現場查看，發現該房屋的主臥浴室、浴缸、客廳地上，還遺留3人「性愛大戰」後的體液和血跡，原本整潔的新房子變得髒亂不堪。事後警方依法將少女男友逮捕，並以性侵案調查該事件。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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