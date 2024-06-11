馬來西亞17歲少年食煎蛋離奇死亡 揭集體食物中毒2歲女童同喪命 82人腹痛嘔吐

馬來西亞日前有一名17歲少年食了3隻煎蛋後離奇猝死。據悉，少年母親從一學校宗教活動帶了5隻煎蛋和炒米粉回家，她與丈夫各食了一隻，兒子食了餘下3隻，兩名女兒則只食了米粉。夫婦二人和兒子出現不適，豈料兒子最終送命。接著傳出一名2歲女童食了同一活動的食物死去，然後又有82人報稱食了有關食物出現腹痛和嘔吐求醫。

食物中毒｜少年食了3隻煎蛋 父母各食一隻現腹瀉

事件發生在雪州，當地警方周二向傳媒稱，接到兩宗死亡個案，首宗個案死者是一名青年，食用了母親上周六在學校活動上帶回家的食物後腹瀉，少年的父母在吃了有關食物也有腹瀉。少年周一下午約1時30分失去意識，送進吉隆坡中央醫院急救惜不治。另一名死者是2歲女童，食了於該學校當保安員的父親帶回家的食物後，周一早上出現發燒、腹瀉和嘔吐，送院後不治。死去少年的父親向傳媒稱，他周一去了求診，但因兒子腹瀉後顯得虛弱不能走路，所以當時無帶同兒子一同到診所，豈料回家後發現兒子已無反應。警方稱，死因有待驗屍結果，目前列為猝死案處理。