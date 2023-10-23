馬來西亞51歲女商人月付60歲「軟飯男」3萬零用錢　再被取走勞力士及母親退休金

一名馬來西亞51歲華裔女商人日前哭訴被「軟飯王」前男友欺騙，人財兩失，付出多年的感情到頭全是一場空，消息一出，震驚各界。根據綜合當地媒體報道，現年51歲的華裔女商人葉運珍，近日召開記者會透露，20多年前在新加坡打工時，認識現年60歲的前男友「S」，雙方皆從事服務業。她表示前男友經常花天酒地又愛買車，經常跟她要零用錢來花，她和前男友一起的近10年期間，每個月給對方2萬令吉（約港元32793）。

前男友騙走賣樓錢及女子母親退休金

未料前男友仍然不滿足，葉運珍指出，當時，她在加影敦胡仙翁鎮買了一間屋子，裝修好後交給前男友保管。後來2011年葉運珍在前男友的催促下賣了屋子，以33.66萬令吉（約港元55.19萬）價錢出售，當時她也簽下保證書，但前男友只開了1張17萬令吉（約港元27.87萬元）支票，更誇張的是當她前往銀行兌現支票時，發現前男友給的竟是空頭支票，至今她仍分文未得。葉運珍表示：「不但如此，他還拿走我價值數萬令吉的勞力士名貴手錶和其他金飾品，甚至拿走我媽媽叫我代為保管的退休金，一共11萬令吉（約港元18萬）現金。」，母女2人共損失超過44萬令吉（約港元74.14萬）。葉運珍感嘆，前男友「S」騙走賣樓錢及母親退休金令她感到相當心寒，「他（前男友）曾在巴刹做生意，賺不到錢，所以就『吃定我了』，導致我被騙感情又被騙錢，我感覺自己花了那麼多時間和金錢，換來的卻是一場空」。葉運珍昨天再度前往蕉賴9哩警局報案，並希望透過媒體的力量讓對方盡快現身，好好坐下來解決問題，否則不排除後續將採取法律行動。

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