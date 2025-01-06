馬來西亞6歲女童貪玩被摺疊桌夾住頸部　窒息不治

摺疊桌對小家庭來說，或許是省空間好幫手，但對於幼童來說，暗藏恐怖殺機！馬來西亞一名6歲女童，日前被兄姊發現獨自遊玩時，不慎被摺疊桌夾住頸部，傷重不治。
事發時6歲女童獨自在房間內遊玩
據馬來西亞《東方日報》等外媒綜合報道，事發於1日下午4點多，地點是一處出租民宅。死者為6歲女童諾阿奇法，生前與從事清潔工的印尼籍38歲母親及一對分別為10歲和9歲的兄姊住在一起，而父親已經去世。
威南警區主任鍾武欽警監發文指出，事發時，諾阿奇法獨自在房間內遊玩，沒多久後就被哥哥發現，她脖子被摺疊桌狠狠卡住。
當母親趕到屋內，發現女兒已經不省人事，母子兩人合力將諾阿奇法移出，並向鄰居求助將其緊急送醫，但因傷勢嚴重，諾阿奇法最後不幸離世。
母親表示女兒個性貪玩喜歡挑戰危險事物
母親悲痛表示，女兒生前個性活潑，是家中的開心果，但個性貪玩，經常喜歡挑戰危險的事物，儘管多次阻止，仍不聽勸。她透露，他們一家四口兩個月前剛搬入這間出租民宅，不料發生意外。
面對媒體採訪，母親悲痛拿出諾阿奇法的照片及她生前最愛的布偶娃娃，難過地眼淚掉個不停。
事後警方表示，經過解剖，發現死因為「窒息導致的腦水腫」，並未發現有任何犯罪因素。
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