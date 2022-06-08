馬修麥康納希促國會落實遏止槍械暴力(有片)

曾獲奧斯卡最佳男主角獎的52歲美國影星馬修麥康納希(Matthew McConaughey)到白宮與美國總統拜登會面，討論槍械管制問題。他促請國會領袖採取跨黨派行動，結束毫無意義的殺戮，並通過可拯救生命的合理槍械責任措施，遏止槍械暴力。

馬修麥康納希表示，遏止槍械暴力是跨越黨派而非黨同伐異的議題，這不是一宗因槍手單一行動、展示民主黨和共和黨價值觀的問題，但掌控權力的人沒有採取行動，各人必須展示真正勇氣，履行道德承諾，而非所屬政黨立場。

展示遇害學童照片多次哽咽 德州尤瓦爾迪羅布小學上月24日發生槍擊案，造成21名師生死亡。出生於尤瓦爾迪的馬修麥康納希展示早前羅布小學槍擊案中喪生的學生照片及遺物，談及他們的家庭、他們遇害當天的衣著以及他們長大後想要成為怎樣的人，期間多次哽咽。