馬克龍召開緊急會議應對騷亂　法國各地逾150人被捕

法國17歲青年，因為無牌駕駛而拒絕交通警截查後，被槍擊死亡的事件，造成的騷亂在第2晚持續。已經有至少150人被法國警方拘捕，而法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）已召集政府高層進行緊急會議應對事件。
事件引發的騷亂在第2晚蔓延至法國的其他城市，除了巴黎以外，圖盧茲及里爾都出現暴力事件，數以千計的安全部隊部署在各地應對。內政部長Gerald Darmanin表示，有市政大樓、學校及警署遭放火及襲擊。據報在南部甚至有監獄被示威者用煙花等襲擊。
馬克龍指槍擊「不可原諒」
馬克龍雖然在周二（27日）試圖平息事件，指有關的槍擊案是「不可原諒」，但還是無法平息眾憤。法國愛麗舍宮表示，馬克龍已召集各個部長進行緊急會議交換意見。不過他向公眾表示，有關的暴力示威並不合理。法國的交通部長Clement Beaune就在Twitter上表示，在晚上針對運輸工人暴力行為並不合理的。他指，在巴黎周邊地區有巴士及電車被破壞。
路透社就報道，自2017年起，被法國警察交通截查而被槍殺的死者，多數都是黑人或阿拉伯裔。而在去年就有13人因為沒有遵從截查而被殺。今次事件的17歲死者Nahel M其鄰居向路透社表示，他們是一個來自阿爾及利亞的家庭。