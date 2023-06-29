馬克龍召開緊急會議應對騷亂　法國各地逾150人被捕

法國17歲青年，因為無牌駕駛而拒絕交通警截查後，被槍擊死亡的事件，造成的騷亂在第2晚持續。已經有至少150人被法國警方拘捕，而法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）已召集政府高層進行緊急會議應對事件。

事件引發的騷亂在第2晚蔓延至法國的其他城市，除了巴黎以外，圖盧茲及里爾都出現暴力事件，數以千計的安全部隊部署在各地應對。內政部長Gerald Darmanin表示，有市政大樓、學校及警署遭放火及襲擊。據報在南部甚至有監獄被示威者用煙花等襲擊。