熱門搜尋:
過渡性房屋 杭州亞運 張家朗 何詩蓓 iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 莊鍶敏 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-09-25 10:21:00

馬克龍宣布法國年底從尼日爾撤軍及召回大使

分享：

馬克龍宣布法國年底從尼日爾撤軍及召回大使。(資料圖片)

法國總統馬克龍宣布，與7月發生政變的前非洲殖民地尼日爾結束軍事合作，將在今年年底前撤走法國駐軍及召回大使。馬克龍指，已知會被推翻的尼日爾民選總統巴祖姆有關撤軍及召回大使的決定，他強調，仍然視對方是尼日爾的唯一合法領袖。

馬克龍說，法國應地區國家的請求，協助打擊恐怖主義，如今尼日爾政變軍人不再願意打擊恐怖主義，法國因此結束這項軍事合作。法方將與政變軍人協商撤軍事宜，以便撤軍可以平穩進行，馬克龍又同時宣佈，法國駐尼日爾大使即將返回法國。尼日爾政變軍人之前曾下令驅逐法國駐尼日爾大使。法國政府曾表示，不承認發動政變的軍方領袖，並多次拒絕對方要求法國大使離境。

馬克龍說，尼日爾政變軍人不再願意打擊恐怖主義，法國因此結束這項軍事合作。(資料圖片)

馬克龍說，尼日爾政變軍人不再願意打擊恐怖主義，法國因此結束這項軍事合作。(資料圖片)

馬克龍：法國會應要求與非洲一起打擊恐怖主義

馬克龍又表示，如果非洲國家民選政權或地區組織提出請求，法國將繼續與非洲一起打擊恐怖主義。法國曾應非洲領導人的要求，在區內派駐士兵，執行反恐行動，但近年已先後從馬里及布基納法索撤軍。

尼日爾曾是法國殖民地。在政變前，法國在尼日爾有約1,500人駐軍。726日，尼日爾總統衛隊部分軍人扣押總統巴祖姆。政變軍人代表在尼日爾國家電視台宣佈成立保衛祖國國家委員會，解除巴祖姆總統職權，由軍人政權接管國家事務。法國不承認尼日爾政變當局。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受