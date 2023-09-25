馬克龍宣布法國年底從尼日爾撤軍及召回大使

法國總統馬克龍宣布，與7月發生政變的前非洲殖民地尼日爾結束軍事合作，將在今年年底前撤走法國駐軍及召回大使。馬克龍指，已知會被推翻的尼日爾民選總統巴祖姆有關撤軍及召回大使的決定，他強調，仍然視對方是尼日爾的唯一合法領袖。

馬克龍說，法國應地區國家的請求，協助打擊恐怖主義，如今尼日爾政變軍人不再願意打擊恐怖主義，法國因此結束這項軍事合作。法方將與政變軍人協商撤軍事宜，以便撤軍可以平穩進行，馬克龍又同時宣佈，法國駐尼日爾大使即將返回法國。尼日爾政變軍人之前曾下令驅逐法國駐尼日爾大使。法國政府曾表示，不承認發動政變的軍方領袖，並多次拒絕對方要求法國大使離境。