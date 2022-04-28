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國際
2022-04-28 10:59:00

馬克龍成功連任後首度落區　險被車厘茄擲中(有片)

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法國憲法委員會周三(27)公布總統選舉第二輪投票最終結果，確認現任總統馬克龍成功連任，新任期將於下月14日開始。同日，馬克龍勝選連任後首次落區公開露面，險被民眾投擲的車厘茄擲中，在場保安一度開雨傘掩護。

馬克龍成功連任後首度落區，險被車厘茄擲中。(AP)

馬克龍成功連任後首度落區，險被車厘茄擲中。(AP)

法國憲法委員會宣布，馬克龍在總統選舉第二輪投票中，得票率為58.55%；極右國民聯盟候選人瑪麗娜勒龐，得票率則為41.45%。同日，馬克龍到巴黎郊區塞爾吉蓬圖瓦茲鎮謝票，是他勝選後首次與公眾近距離接觸，期間經過一個市集時，與年輕人握手、聊天和合照，但期間亦差點被人用番茄擲中。

片段顯示，當時巿集迫滿人，一袋車厘茄突然從馬克龍頭頂飛過，擲中後面兩名男子的肩膀及手臂，馬克龍似乎未有察覺，隨行的保安人員立即舉起雙手及打開雨傘掩護馬克龍。

馬克龍險被民眾投擲的車厘茄擲中，在場保安一度開雨傘掩護。(Twitter) 馬克龍險被民眾投擲的車厘茄擲中，在場保安一度開雨傘掩護。(Twitter) 馬克龍險被民眾投擲的車厘茄擲中，在場保安一度開雨傘掩護。(Twitter) 馬克龍險被民眾投擲的車厘茄擲中，在場保安一度開雨傘掩護。(Twitter) 馬克龍險被民眾投擲的車厘茄擲中，在場保安一度開雨傘掩護。(Twitter) 馬克龍險被民眾投擲的車厘茄擲中，在場保安一度開雨傘掩護。(Twitter)

馬克龍：此行展示願意聽取民意

塞爾吉蓬圖瓦茲鎮是中低收入社區，傳統上屬於左翼票倉，極左翼總統候選人梅朗雄在首輪投票中，得票高於其他對手。

馬克龍指，此行是要展示願意傾聽民眾的擔憂和期望，發出無論是城市抑或農村地區，都需要尊重和考慮的信息。

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