馬克龍成功連任後首度落區　險被車厘茄擲中(有片)

法國憲法委員會周三(27日)公布總統選舉第二輪投票最終結果，確認現任總統馬克龍成功連任，新任期將於下月14日開始。同日，馬克龍勝選連任後首次落區公開露面，險被民眾投擲的車厘茄擲中，在場保安一度開雨傘掩護。

法國憲法委員會宣布，馬克龍在總統選舉第二輪投票中，得票率為58.55%；極右國民聯盟候選人瑪麗娜勒龐，得票率則為41.45%。同日，馬克龍到巴黎郊區塞爾吉蓬圖瓦茲鎮謝票，是他勝選後首次與公眾近距離接觸，期間經過一個市集時，與年輕人握手、聊天和合照，但期間亦差點被人用番茄擲中。

片段顯示，當時巿集迫滿人，一袋車厘茄突然從馬克龍頭頂飛過，擲中後面兩名男子的肩膀及手臂，馬克龍似乎未有察覺，隨行的保安人員立即舉起雙手及打開雨傘掩護馬克龍。