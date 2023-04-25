馬克龍批盧沙野作為外交官用辭不當　中國駐法國大使館：是其個人觀點表述

馬克龍批盧沙野作為外交官用辭不當，駐法國大使館：是其個人觀點表述。(AP)

中國駐法國大使盧沙野認為前蘇聯國家並非主權國的言論，引發外交風波，80名歐洲議會的議員去信法國外長科隆納(Catherine Colonna)要求將中國駐法國大使盧沙野列為不受歡迎人物。法國總統馬克龍亦開腔批評，指外交官不應使用這種言辭，法方全力聲援歷史及邊界受攻擊的國家，強調這些國家的疆界不容侵犯。

馬克龍周一(24日) 在比利時出席北海峰會期間，批評中國駐法國大使盧沙野作為外交人員，發表質疑前蘇聯國家無有效主權國家地位的言論，是用辭不當，強調前蘇聯國家的疆界不容侵犯。法國外交部同日召見盧沙野，指對方言論令人無法接受，又指蘇聯解體後，包括中國在內的國際社會，都承認有關國家的獨立地位，促請盧沙野發表言論時，需與中國的立場一致。發言人指，法方要求盧沙野發表公開言論要符合本國官方立場，法方亦注意到中方的澄清，包括盧沙野的言論是以個人身份發表。