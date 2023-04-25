馬克龍批盧沙野作為外交官用辭不當　中國駐法國大使館：是其個人觀點表述

中國駐法國大使盧沙野認為前蘇聯國家並非主權國的言論，引發外交風波，80名歐洲議會的議員去信法國外長科隆納(Catherine Colonna)要求將中國駐法國大使盧沙野列為不受歡迎人物。法國總統馬克龍亦開腔批評，指外交官不應使用這種言辭，法方全力聲援歷史及邊界受攻擊的國家，強調這些國家的疆界不容侵犯。
馬克龍周一(24日) 在比利時出席北海峰會期間，批評中國駐法國大使盧沙野作為外交人員，發表質疑前蘇聯國家無有效主權國家地位的言論，是用辭不當，強調前蘇聯國家的疆界不容侵犯。法國外交部同日召見盧沙野，指對方言論令人無法接受，又指蘇聯解體後，包括中國在內的國際社會，都承認有關國家的獨立地位，促請盧沙野發表言論時，需與中國的立場一致。發言人指，法方要求盧沙野發表公開言論要符合本國官方立場，法方亦注意到中方的澄清，包括盧沙野的言論是以個人身份發表。
中國駐法國大使館：盧沙野言論是個人觀點表述
盧沙野上周五(21日)接受法國電視台訪問，質疑前蘇聯加盟共和國，包括烏克蘭並非有效主權國，因為沒有國際協議把他們的主權國家地位具體化，觸發多國不滿。《英國廣播公司》(BBC)報道，3個波羅的海國家，愛沙尼亞、立陶宛及拉脫維亞已傳召中方代表，要求澄清盧沙野的言論。立陶宛外長蘭茨貝吉斯亦提到，3個波羅的海國家並非前蘇聯國家，而是曾遭蘇聯非法佔領的國家。
中國駐法國大使館發言人較早時指，盧沙野的言論不是政策宣示，而是個人觀點表述，又指中國的立場沒有改變，各方不應過度解讀。
歐盟外交與安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)指，北京已與盧沙野不可接受的言論劃清界線，相信事件已經澄清。