馬克龍聯盟未能取過半議席　總理：為國家帶來風險

法國國民議會選舉第二輪投票結束，票站民意調查顯示，由上個月成功連任總統馬克龍所領導的中間派聯盟未能取得過半數議席，是自1988年以來，再次有新當選的總統未能取得國民議會優勢。分析指，馬克龍在第二個任期的施政面臨制肘，重大改革計劃預料受影響。

總理博爾內(Elisabeth Borne)表示，選舉結果未能讓任何政黨獲得絕對多數議席，為國家帶來風險及必須面對的挑戰，馬克龍及執政聯盟將立即尋找盟友，建立一個有效的多數派政府，可能會影響推行改革的能力。

瑪麗娜勒龐：馬克龍的冒險已經結束

極左翼政黨「不屈法國」領袖梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)帶領的左翼聯盟，預計獲得131個席位，成為議會中最大的反對黨聯盟，而今次最大的意外，梅朗雄說，已經成功阻止馬克龍控制國民議會。來自瑪麗娜勒龐(Marine Le Pen)領導的極右翼政黨「國民聯盟」，由2017年的8席，增至現時的89席。瑪麗娜勒龐形容馬克龍的冒險已經結束。

分析指，極右及左派政黨贏得的議席增加，將令馬克龍施政更困難，他未來數年要花更多時間在內政上與各政黨周旋，意味無法投放更多時間在外交工作上。