馬克龍訪越南 落機前被拍到遭妻狠推面部 婚姻惹關注(有片)

法國總統馬克龍與夫人布麗吉特(Brigitte Macron)日前抵達越南進行訪問，一段在機場拍攝的影片引發軒然大波。片段可見布麗吉特疑似在飛機艙門開啟時，伸手猛推丈夫的臉頰，引起外界對馬克龍婚姻狀況的猜測。

片段攝於周日(25日)晚間，當時馬克龍的專機剛降落在河內內排國際機場。艙門打開後，馬克龍正準備向迎接人員揮手致意，卻見據報是布麗吉特的雙手從左側伸出，用力把丈夫的臉推開。馬克龍明顯呆了一呆，但隨即恢復鎮定；但布麗吉特落機時，並未如以往般挽著丈夫手臂。