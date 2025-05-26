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國際
2025-05-26 18:37:26

馬克龍訪越南 落機前被拍到遭妻狠推面部 婚姻惹關注(有片)

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馬克龍被妻子猛推面部。(互聯網)

馬克龍被妻子猛推面部。(互聯網)

法國總統馬克龍與夫人布麗吉特(Brigitte Macron)日前抵達越南進行訪問，一段在機場拍攝的影片引發軒然大波。片段可見布麗吉特疑似在飛機艙門開啟時，伸手猛推丈夫的臉頰，引起外界對馬克龍婚姻狀況的猜測。

片段攝於周日(25日)晚間，當時馬克龍的專機剛降落在河內內排國際機場。艙門打開後，馬克龍正準備向迎接人員揮手致意，卻見據報是布麗吉特的雙手從左側伸出，用力把丈夫的臉推開。馬克龍明顯呆了一呆，但隨即恢復鎮定；但布麗吉特落機時，並未如以往般挽著丈夫手臂。

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事發片段截圖及馬克龍越南行程︰

馬克龍被妻子猛推面部。(互聯網) 馬克龍被妻子猛推面部。(互聯網) 馬克龍發現鏡頭後，故作鎮定。(互聯網) 布麗吉特落機時並無像往常段挽著馬克龍的手。(互聯網)

愛麗舍宮回應：只是夫妻玩笑

馬克龍辦公室起初否認影片真實性，後改口稱這只是夫妻間的「輕鬆玩笑」。一名接近總統消息人士表示：「這只是旅途開始前，兩人放鬆時的嬉鬧。」另一名隨行人員批評，網上有親俄羅斯帳號刻意炒作此事，稱「陰謀論者總愛小題大作」。片段網路瘋傳，並被反馬克龍陣營大肆轉發。現年46歲的馬克龍與70歲的布麗吉特於2007年結婚，兩人年齡差距24載，使其婚姻一直備受關注。

今次馬克龍的越南之行，是法國總統近10年來首度訪問該國。馬克龍此行旨在強化法國在前殖民地的影响力，並在美中角力下提供「第三選擇」。越南近期為避免美國加徵46%關稅，已作出讓步，此舉引發歐盟擔憂其市場利益受損。

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片段︰

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