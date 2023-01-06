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國際
2023-01-06 16:55:00

馬戲團獅子突襲馴獸師獲妻出手相救　事後向獅掟櫈洩忿(有片)

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俄羅斯一個馬戲團昨日發生獅子咬人事件，42歲馴獸師Alexey Makarenko在舞台上與多頭獅子表演時，一隻獅子突然撲到他身上狠咬，幸好他同樣是馴獸師的妻子Olga Borisova協助才成功脫困，驚險畫面在網路上流傳。

馬戲團獅子突襲馴獸師獲妻出手相救，事後向獅掟櫈洩忿(有片)。(Twitter)

馬戲團獅子突襲馴獸師獲妻出手相救，事後向獅掟櫈洩忿。(Twitter)

事件發生在俄羅斯可容納1,200個座位的索契國家馬戲團(Sochi State Circus)，影片顯示，Alexey Makarenko在舞台上與獅子進行表演時，其中2頭獅子突然打了起來，他上前要讓2隻獅子分開時，另外一隻獅子突然從後方撲到他身上襲擊。同在舞台上的妻子Olga Borisova見狀趕緊上前用鞭子驅趕獅子，同時工作人員用燈光、發射水炮及製造噪音等，成功嚇退攻擊人的獅子。Alexey Makarenko被襲後將一張企台掟向獅子洩忿，之後與妻子共舞打擺甫士來完場，最後向觀眾鞠躬才下台。

一隻獅子突然從後方撲到Alexey Makarenko身上襲擊。(Twitter) Olga Borisova見狀趕緊上前用鞭子驅趕獅子，同時工作人員用燈光、發射水炮及製造噪音等，成功嚇退攻擊人的獅子。(Twitter) Olga Borisova見狀趕緊上前用鞭子驅趕獅子，同時工作人員用燈光、發射水炮及製造噪音等，成功嚇退攻擊人的獅子。(Twitter) Alexey Makarenko被襲後暴地將一張企台掟血獅子洩忿，之後與妻子共舞打完場。(Twitter) Alexey Makarenko被襲後暴地將一張企台掟血獅子洩忿，之後與妻子共舞打完場。(Twitter)

動物表演在全球不少動保意識較高地方已絕跡

雖然有部分觀眾誤以為獅子施襲為表演一部分，但馬戲團事後證實，Alexey Makarenko遭到獅子攻擊，造成全身多處嚴重受傷，目前正在醫院接受治療，幸獲妻子反應迅速才保住一命。

馬戲團裡的動物表演雖然吸睛，但是隨著保護動物權益的意識提升，動物表演也愈來愈受到批評，在全球不少動保意識較高的地方已經絕跡。

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