馬戲團獅子突襲馴獸師獲妻出手相救　事後向獅掟櫈洩忿(有片)

俄羅斯一個馬戲團昨日發生獅子咬人事件，42歲馴獸師Alexey Makarenko在舞台上與多頭獅子表演時，一隻獅子突然撲到他身上狠咬，幸好他同樣是馴獸師的妻子Olga Borisova協助才成功脫困，驚險畫面在網路上流傳。

事件發生在俄羅斯可容納1,200個座位的索契國家馬戲團(Sochi State Circus)，影片顯示，Alexey Makarenko在舞台上與獅子進行表演時，其中2頭獅子突然打了起來，他上前要讓2隻獅子分開時，另外一隻獅子突然從後方撲到他身上襲擊。同在舞台上的妻子Olga Borisova見狀趕緊上前用鞭子驅趕獅子，同時工作人員用燈光、發射水炮及製造噪音等，成功嚇退攻擊人的獅子。Alexey Makarenko被襲後將一張企台掟向獅子洩忿，之後與妻子共舞打擺甫士來完場，最後向觀眾鞠躬才下台。