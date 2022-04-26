馬斯克以440億美元全面收購Twitter

富商兼特斯拉(Tesla)創辦人之一馬斯克(Elon Musk)與社交媒體Twitter達成協議，以440億美元全面收購Twitter，將這間在2013年上市的公司私有化，Twitter表示，交易獲董事會11名成員一致同意，有待股東及監管機構批准，預計交易將在今年稍後完成。消息刺激Twitter股價收市升5.6%。

馬斯克與Twitter在聯合聲明表示，他希望通過新功能令Twitter的服務比以往更好，例如不再自動發送垃圾郵件，並向公眾公開演算法，以增加信任。馬斯克又指，言論自由是民主運作的基石，Twitter是數碼城市廣場，可以討論對人類未來至關重要的問題。 馬斯克早已持有Twitter 9.2%股份，他本月中提出以每股54.2美元現金，全面收購Twitter。

馬斯克冀其批評者留在 Twitter

馬斯克亦發聲明指，言論自由是民主制度正常運作的基石，而Twitter是一個數碼廣場，讓人在這裡討論對人類未來至關重要的問題。他又指，希望他的批評者能留在推特上，因為這就是言論自由的意義。他又指，希望Twitter未來會新增功能，令演算法更具透明度，杜絕假資訊，並對所有人進行身分驗證。

白宮拒絕回應今次收購，發言人普薩基表示，總統拜登一直都關注Twitter及其他社交平台的能力，包括散播錯誤信息方面，指社交媒體要為此承擔責任。