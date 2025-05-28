馬斯克作反？狠批特朗普巨額開支預算令人「失望」︰政府效率部淪代罪羔羊

該法案仍需參議院審議，內容包括延長特朗普2017年標誌性減稅政策、增加邊境安全支出、對醫療補助設定工作要求，以及取消清潔能源稅收抵免。根據國會預算辦公室計算，這個「大而美法案」(Big, Beautiful Bill)，將在2034年令使財政赤字增加3.8萬美元。

馬斯克旗下公司SpaceX周二試射星艦火箭前，哥倫比亞廣播公司(CBS)播出馬斯克專訪，他直言對特朗普政府的涉額3.8萬億美元、上周獲眾議院通過的巨額開支預算，感到「失望」(disappointed)，指其會令財赤增加，而非減少，跟政府效率部的努力背道而馳、削弱了其工作成果。

馬克斯稱「我認為一個法案可以很大，也可以很美」，「但我不知道它可否兩者兼得。這是我的個人觀點」。有分析認為，馬斯克的言論似乎呼應了國會內部分共和黨人認為法案成本過高的擔憂。

不滿政府效率部淪代罪羔羊 Tesla被縱火

馬斯克表受《華盛頓郵報》訪問時，更表明不滿政府效率部淪為「醜人」，為了替政府減少開支而受各方斥責，變成「一切事情的代罪羔羊」(becoming the whipping boy for everything)。

他慨嘆，「就算不關我們(政府效率部)的事，也會入我們數」，「有人放火燒Tesla……為何要這樣呢？」馬斯克較早前表明，將縮短為政府效率部辦事的時間，把重心放回自己的業務，據報他會在5月底卸任政府效率部的特別顧問角色。