馬斯克勁敵𤓓咗！全球首支3D打印火箭「人族一號」自動熄火 取消試射(有片)

全球首支3D打印火箭「人族一號」(Terran 1)，昨午在美國佛羅里達州升空時出現技術問題，被迫臨時終止發射。該火箭數天前才因其他技術問題，而延至昨日發射，惜仍無法升空。外界期望若3D打印的火箭試驗成空，將可大大減低火箭的製造及飛行成本。 「人族一號」原定於美國東岸時間11日在佛州卡納維拉爾角空軍基地升空，但發射倒數時本來已點燃的引擎，突然自動熄滅。控制人員之後重啟發射時間，冀在3小時內發射期，再嘗試讓火箭升空。但在第二次倒數前45秒，火箭上的電腦系統煞停了發射。

開發「人族一號」的美國加州初創公司Relativity Space，最終宣布取消發射，公司指兩次阻滯分別涉及自動化軟件及燃料壓力過低，目前尚未決定下次發射日期。「人族一號」上周三首次試射時因閥門故障而延期。 3D打印｜「人族一號」85%部件3D打印而成 「人族一號」高約33米、直徑2.2米，包括引擎在內約85%部件，均由合金3D打印而成。Relativity Space表示該火箭是迄今嘗試升空的最巨型3D打印製成品。美聯社指，馬斯克(Elon Musk)旗下公司SpaceX的獵鷹火箭(Falcon)亦涉及3D打印部件，但所佔比例低得多。 據Relativity Space稱，製造3D打印火箭部件的成本遠低於傳統方式，且修改設計的靈活性高，而「人族一號」僅須短短60天便可製成。「人族一號」預期可載重2,755磅至低地球軌道，而另一款負載更高、體積更大的火箭「人族R」，預計明年試射。