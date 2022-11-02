馬斯克反轉Twitter 畀月費先有「藍剔」專家︰恐更難判斷假資訊

Tesla大亨、全球首富馬斯克(Elon Musk)入主Twitter後將該社交網反轉，日前解散董事局，自己出任CEO，獨攬公司話事權，亦有傳準備大幅度裁員，據報首輪涉及2,000人，佔員工總數四分一。馬斯克亦「親力親為」改革Twitter服務，更改本來要官方印證才有、屬「身份象徵」的藍剔安排，周三宣布「畀錢先會有藍剔」，每月盛惠8美元(約62.4港元)。 馬斯克發文表示，「Twitter目前決定誰可獲得藍剔的『領主和農民系統』(lords & peasants system)是垃圾」，聲言要「還權於民！Blue 8 美元/每月」，意指不再由Twitter官方頒授藍剔，而由用戶「當家作主」(畀錢就有)。

馬斯克所指的「Blue」是Twitter於去年6月推出的收費計劃「Twitter Blue」，暫在美國、加拿大及新西蘭等地提供，用戶可在無廣告情況下閱讀數百間出版商的文章，包括《洛杉磯時報》及網媒《Vox》等，同時可使用一般用戶沒有的功能，包括「撤回推文」(Undo Tweet)及為文件夾添加書籤，方便用戶整理所儲存的推文等，其中美國用戶的目前月費為4.99美元(約38美元)。 至於Twitter原本的「藍剔」認證，跟「Twitter Blue」並無直接關係，為免費授予知名人士。據報Twitter目前有約40萬個藍剔用戶。

馬斯克Twitter｜新「Twitter Blue」計劃 藍剔要畀錢 加價後的「新Twitter Blue」計劃，除為用戶展示藍剔外，用戶的「回覆」(reply)和「提及」(mention)等均會被優先顯示，馬斯克認為這將有助打擊假account，而「新Twitter Blue」用戶亦可發布較長的影音片段，被推送收看的廣告亦會減少。但《華爾街日報》引述消息稱，付費用戶本來享有的上述「無廣告睇文」服務，會在「新Twitter Blue」中取消。