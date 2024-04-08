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國際
2024-04-08 12:09:00

馬斯克宣布X平台達2500粉絲就免費送藍剔

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馬斯克宣布X平台達2500粉絲就免費送藍剔。(資料圖片)

馬斯克宣布X平台達2500粉絲就免費送藍剔。(資料圖片)

美國科技界企業家馬斯克(Elon Musk)202210收購社群平台Twitter後，先將其改名為X，後將認證用戶的藍剔(Twitter Blue)變為「付費訂閱制」，而非免費提供給 X 官方驗證的知名帳號。不過，馬斯克上星期又宣布，擁有2,500名訂閱者的帳號就可免費授予藍剔，因為他們是「社群中有影響力的成員」。

綜合報道，自從X實施X premium訂閱計畫，任何每月繳納至少8美元(折合約64港元)的用戶都能獲得藍剔，因此引爆大量假帳號，其中包括冒充名人等。直至上星期，馬斯克又頒布新政策，他表示，未來若擁有逾2,500名「驗證粉絲」的帳號，都能免費獲得Premium功能，包括藍剔；擁有超過5,000名「驗證粉絲」的帳號，將免費獲得Premium+。不過，目前X尚未說明為何實施這項新政策，也並未透露目前訂閱X Premium的用戶數量。

據指X審核鬆散面臨用戶和廣告商抵制。(資料圖片)

據指X審核鬆散面臨用戶和廣告商抵制。(資料圖片)

據指X審核鬆散面臨用戶和廣告商抵制

據悉，X Premium目前有3個等級，包含BasicPremiumPremium+，每個等級都可編輯貼文、發布更長貼文和影片、建立社群，藍剔則是PremiumPremium+才有。3個等級月費依序為3美元、8美元、16美元（約新台幣96元至514元）。除了藍剔政策一直更動外，一些研究人員也表示，在馬斯克領導下，X還因為內容審核鬆散及平台上錯誤訊息和仇恨言論傳播，面臨用戶和廣告商抵制。其中IBMNBCUniversal及其母公司Comcast在內的知名品牌，因為去年11月，X上出現讚揚納粹言論而停止投放廣告。

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