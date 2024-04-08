馬斯克宣布X平台達2500粉絲就免費送藍剔

美國科技界企業家馬斯克(Elon Musk)在2022年10收購社群平台Twitter後，先將其改名為X，後將認證用戶的藍剔(Twitter Blue)變為「付費訂閱制」，而非免費提供給 X 官方驗證的知名帳號。不過，馬斯克上星期又宣布，擁有2,500名訂閱者的帳號就可免費授予藍剔，因為他們是「社群中有影響力的成員」。

綜合報道，自從X實施X premium訂閱計畫，任何每月繳納至少8美元(折合約64港元)的用戶都能獲得藍剔，因此引爆大量假帳號，其中包括冒充名人等。直至上星期，馬斯克又頒布新政策，他表示，未來若擁有逾2,500名「驗證粉絲」的帳號，都能免費獲得Premium功能，包括藍剔；擁有超過5,000名「驗證粉絲」的帳號，將免費獲得Premium+。不過，目前X尚未說明為何實施這項新政策，也並未透露目前訂閱X Premium的用戶數量。