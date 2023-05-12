馬斯克將辭任Twitter行政總裁　Tesla股價勁升2.1%

身兼Tesla和Twitter行政總裁的美國富商馬斯克，將辭任Twitter行政總裁。馬斯克周四(11日)在社交平台發文指，已為Twitter找到新任行政總裁，將卸下職務，負責監督產品。文中未有交代人選，但「她」將於約6星期後上任，似乎暗示是一名女性。

馬斯克將在未來幾星期，轉任Twitter的首席技術官。消息刺激同樣由馬斯克營運的電動車生產商Tesla，股價收市升2.1%，反映投資人對馬斯克更專心經營電動車事業的期待。

馬斯克去年10月斥資440億美元收購Twitter，並出任行政總裁。期後於去年 11 月在Twitter上開放表決他是否應該下台，結果有 57.5% 投下支持票。他當時說，預料將逐步減少花在推特上的時間，最終將找一名新的領導人，但從未點名任何人。

