馬斯克揚言將投票給共和黨　預言民主黨政治攻擊將升級

全球首富兼特斯拉(Tesla)創辦人之一馬斯克(Elon Musk)揚言「將投給共和黨」。馬斯克更暗示，民主黨針對他的污糟詭計已經展開，更預言未來幾個月的政治攻擊將急劇升級。

《路透社》(Reuters)報道，馬斯克在Twitter發文表示：「我過去曾投給民主黨，因為他們(通常)是好心的政黨。但他們已變成分裂及仇恨的政黨，因此我再也無法支持他們，將投票給共和黨。」

馬斯克在另一篇Tweet指出：「現在，看吧他們針對我的骯髒詭計正在展開。」他還在另一則Tweet稱：「未來幾個月針對我的政治攻擊將急劇升級。」