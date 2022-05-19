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國際
2022-05-19 15:30:00

馬斯克揚言將投票給共和黨　預言民主黨政治攻擊將升級

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全球首富兼特斯拉(Tesla)創辦人之一馬斯克(Elon Musk)揚言「將投給共和黨」。馬斯克更暗示，民主黨針對他的污糟詭計已經展開，更預言未來幾個月的政治攻擊將急劇升級。

馬斯克揚言將投票給共和黨，預言民主黨對自己攻擊將升級。(資料圖片)

馬斯克揚言將投票給共和黨，預言民主黨對自己攻擊將升級。(資料圖片)

《路透社》(Reuters)報道，馬斯克在Twitter發文表示：「我過去曾投給民主黨，因為他們(通常)是好心的政黨。但他們已變成分裂及仇恨的政黨，因此我再也無法支持他們，將投票給共和黨。」

馬斯克在另一篇Tweet指出：「現在，看吧他們針對我的骯髒詭計正在展開。」他還在另一則Tweet稱：「未來幾個月針對我的政治攻擊將急劇升級。」

馬斯克稱也無法支持民主黨，將投給共和黨。(網上圖片)

馬斯克稱也無法支持民主黨，將投給共和黨。(網上圖片)

馬斯克自稱自己屬溫和派

馬斯克周一(16)在播客(Podcast)節目中已宣布，將在下次投票中投予共和黨候選人，聽眾隨即報以熱烈的掌聲及笑聲。馬斯克在節目中解釋，民主黨被工會及律師過度控制。他強調，他非右翼分子，堅稱自己屬溫和派。

馬斯克是在南非出生，現在是美國公民，他登記自己是無黨派偏好的選民，並形容自己是溫和派。

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