馬斯克揚言將投票給共和黨　預言民主黨政治攻擊將升級

全球首富兼特斯拉(Tesla)創辦人之一馬斯克(Elon Musk)揚言「將投給共和黨」。馬斯克更暗示，民主黨針對他的污糟詭計已經展開，更預言未來幾個月的政治攻擊將急劇升級。
《路透社》(Reuters)報道，馬斯克在Twitter發文表示：「我過去曾投給民主黨，因為他們(通常)是好心的政黨。但他們已變成分裂及仇恨的政黨，因此我再也無法支持他們，將投票給共和黨。」
馬斯克在另一篇Tweet指出：「現在，看吧他們針對我的骯髒詭計正在展開。」他還在另一則Tweet稱：「未來幾個月針對我的政治攻擊將急劇升級。」
馬斯克自稱自己屬溫和派
馬斯克周一(16日)在播客(Podcast)節目中已宣布，將在下次投票中投予共和黨候選人，聽眾隨即報以熱烈的掌聲及笑聲。馬斯克在節目中解釋，民主黨被工會及律師過度控制。他強調，他非右翼分子，堅稱自己屬溫和派。
馬斯克是在南非出生，現在是美國公民，他登記自己是無黨派偏好的選民，並形容自己是溫和派。
In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.— Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022
But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.
Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿